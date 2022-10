"Celebro lo raro, me parece fantástico: esas realidades merecen un monumento"

Bego Antón (Bilbao, 1983) es periodista licenciada por la Universidad del País Vasco y, más que nada, fotógrafa. Ayer inauguró en el Centro Niemeyer de Avilés la exposición "Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades", comisariada por Érika Goyarrola, y que se podrá visitar hasta el 11 de diciembre. La muestra la componen cuatro proyectos de la artista bilbaína en los que combina la realidad con la ficción y lo fantástico con lo natural: "The Gallop" (2021), "Haiek Danak Sorginak" (2017-2021), "Everybody Loves to ChaChaCha" (2015) y "The Earth is Only a Little Dust Under Our Feet" (2013-2018). Antón se aproxima a la fotografía partiendo de una doble vía: por una parte, a través de una mirada documental y, por otra, haciendo uso de la recreación y la puesta en escena. Así logra que lo fantástico cobre apariencia de natural y genera, de esta forma, su propio lenguaje. En él, uno de sus rasgos más notables es "la capacidad para trasladar a su obra la fascinación con la que recoge y recrea las diferentes historias y realidades de la cultural popular, tanto la tradicional como la contemporánea", en palabras de Goyarrola. Bego Antón atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el Niemeyer mientras busca la mejor foto de sus fotos para subirla a redes sociales y promocionar la exposición avilesina.

–¿Cómo una licenciada en Periodismo llega a ser la autora de una exposición fotográfica sobre brujas, perros que bailan, elfos...? –De forma muy natural. Yo estudié Periodismo porque quería ser escritora. Pero no disfruté nada la carrera porque yo quería escribir cosas fantasiosas, mágicas y aquello de responder las 5W (quién, qué, cuándo, dónde, por qué) en la primera frase me borró toda la creatividad. Entonces no sé por qué ni cómo fue pero de forma muy natural pero orienté a la fotografía y aquí estoy. –Ya metida de lleno en el mundo laboral. ¿Cuáles fueron sus pasos? –Creo que hubo un antes y un después con "Everybody Loves to ChaChaCha" en 2015. Hasta entones iba haciendo mis fotos, mis proyectos, ya trabajaba en series, ya empezaba a definirme, pero creo que el momento que cambió mi carrera fue este proyecto en el que fotografié a mujeres que bailaban con sus perros porque es el que más se ha visto y más se ha publicado. –¿Esta exposición invita a cuestionar lo que tenemos por real? –Sí, totalmente. Lo que es real y lo que no es muy subjetivo. Si hacemos algo salido de la norma ya somos raros o extraños. Yo celebro lo raro, me parece fantástico. Yo fotografío estos universos extraños pero que, en realidad, son muy normales y tienen el mismo derecho a estar presentes que lo cotidiano o habitual. Entonces creo que esta exposición recoge colectivos y realidades que no son muy comunes para elevarlos, ponerlos en un monumento. –Está en tierra de trasgus, xanas, diañus… ¿algún proyecto aquí? –No, no tengo ningún proyecto en Asturias, lo más cercano "Haiek Danak Sorginak" en el País Vasco. –¿En qué está trabajando ahora? –Estoy haciendo un proyecto que se llama "Frenesí botánico" ("Botanical Frenzy") en el que hago un recorrido sobre el colonialismo botánico basándome en lo que se conoció como fiebre por las orquídeas. Es un proyecto muy nuevo también para mí porque no voy a hacer fotos, trabajo con el collage y con la fotografía vernácula. En mi trabajo las temáticas son tan dispares que siempre intento adaptarme al proyecto, intento contar la historia a partir de lo que me pide el cuerpo. Por ejemplo, en "Haiek Danak Sorginak" –serie que rinde homenaje a todas aquellas mujeres que fueron señaladas como brujas y perseguidas en el País Vasco– es todo una recreación. En "The Earth is Only", de elfos, fotografié de una forma documental muy extraña porque metí flasehs, colores, filtros… Los otros dos proyectos de la exposición son más clásicos. Creo que cada historia tiene que ser contada de una forma diferente. –¿Detrás de cada proyecto, hay muchas horas de estudio? –Muchísimas. Mis proyectos siempre conllevan una carga de investigación muy fuerte. Para "Haiek Danak Sorginak" empecé a leer en 2016, me pasé un año leyendo confesiones y sobre brujería. Yo no soy antropóloga ni soy historiadora, estas fotografías son una interpretación mía, pero sí me parece importante investigar y saber qué es aquello que vas a fotografiar sobre todo cuando un grupo de mujeres te abre las puertas de su realidad. –Entiendo que es también una forma de evitar la broma con sus fotografías, con perros bailando con sus dueñas, por ejemplo. –Es muy fácil en mi trabajo llegar a la broma. Según con qué ojos lo mires puedes llegar a la broma o a la risa. Sin embargo, para mí, todas estas realidades merecen un monumento: las fotografío porque quiero elevarlas y me gustaría que el espectador las viera así. Para mí son mujeres fuertes, a las mujeres que bailan con sus perros, por ejemplo, les da igual lo que los demás piensen de ellas. Son fuertes y eso es algo que tienen en común todas las mujeres que fotografío. –Tengo entendido que usted es de analógico más que de digital... –Para mí lo ideal sería seguir en analógico. Pero ahora es imposible: los carretes, impresiones, escaneos y revelados son inasumibles. Aquí hay un proyecto en digital, "The Gallop", pero he buscado una cámara que tenga la funcionalidad más analógica posible porque yo soy lenta disparando y disparo poco. –Entonces no es de las que va con el móvil sacando fotos a todo lo que se mueve. –No, me cuesta mucho sacarlo. Ahora mismo estoy pensando qué foto sacar de la expo en el Centro Niemeyer para redes sociales, por ejemplo. Pero hay que ser realistas: el móvil es una herramienta a la que hay que adaptarse, igual que las redes sociales. Yo intento adaptarme, pero llevando el analógico a rastras.