La huella avilesina de la violencia de género: 118 mujeres cuentan con protección policial

Un total de 41.769 mujeres contaba a nivel estatal con protección policial el pasado julio ante el riesgo de sufrir violencia machista, un 3,03 por ciento más que el mes anterior y en torno a un 18 por ciento más que el año pasado, de acuerdo al último boletín estadístico mensual sobre violencia de género. La cifra registrada por el Ministerio de Igualdad supera la de los meses anteriores: 40.539 en junio, 39.917 en mayo y 39.179 en abril. Es el goteo constante de la violencia contra las mujeres, del que Avilés no se escapa. A día de hoy 118 mujeres cuentan con seguimiento policial de protección en la ciudad, cuatro menos que en junio. De ellas, 109 tienen orden o medidas de protección judicial y las restantes no tienen ni orden ni medida judicial porque están a la espera de sentencia o han finalizado recientemente la medida, aunque son protegidas por la Policía Nacional o Local.

De las 109 mujeres con orden de protección, 95 son españolas y 14 extranjeras. A la fecha de hoy entre las 118 mujeres que tienen seguimiento policial en Avilés no existe ninguna en riesgo extremo y tampoco en riesgo alto. Mientras que once tienen riesgo medio y el resto presentan riesgo bajo o no apreciado. Tatiana Álvarez Navarro y Susana Suárez Ríos son agentes de la Policía Nacional en Avilés. Son una especie de "ángeles" con placa contra la violencia machista. Ofrecen protección desde el mismo momento en el que las víctimas son conscientes de que lo que llaman "amor" se traduce en dolor. Y no se separan de ellas hasta que termina un proceso a veces largo. Algunas víctimas que llegan a ellas son hijas de mujeres que en su momento urgieron auxilio. La Policía Local de Avilés también tiene a un equipo que trabaja contra la violencia de género al igual que la Guardia Civil.

Representantes de los tres cuerpos participaron en la reunión que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Avilés para la coordinación de las órdenes de protección y medidas de alejamiento existentes y del programa de teleasistencia.

Asistieron también representantes de Igualdad, la asesora jurídica del Centro Asesor de la Mujer, la psicóloga del equipo de atención psicosocial a la mujer y la responsable del programa de Intervención de Servicios Sociales, que son todas las manos que arropan a una mujer cuando denuncia a su agresor y que trabajan porque la presunta víctima no esté sola en ningún momento de un proceso que puede comenzar con una llamada al teléfono 016, gratuito y que no deja huella en la factura.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 33 en 2022 y a 1.163 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Asimismo, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 24 en 2022 y a 361 desde 2013. Las últimas tres víctimas tenían 67, 39 y 32 años.