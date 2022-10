El Real Club de Tenis de Avilés celebra el próximo sábado 22 sus elecciones para renovar la presidencia. El club ha recibido tres candidaturas para los comicios, si bien aún están pendientes de analizar los avales que validarán su concurrencia. Por el momento, solo ha trascendido la presentación de José Ramón Rodríguez, que lleva en el cargo de presidente desde 2018 y optará a revalidar el cargo.

El actual dirigente celebró la "buena salud" del club al comprobar que no será el único candidato a la presidencia. "Cuando las cosas no están bien, no suele haber candidaturas alternativas y más aún en estos puestos que son voluntarios", señaló Rodríguez, que recordó que accedió al cargo "en segunda convocatoria".

Una vez conocido el ganador de las elecciones, la proclamación del nuevo presidente del Real Club de Tenis de Avilés será el día 28.