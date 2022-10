Muñiz pide una prospección arqueológica para estudiar el valle medieval de Pillarno

El arqueólogo Iván Muñiz quiere saber más del valle medieval de Pillarno. Es la base de todo historiador, encontrar una cuerda y tirar de ella hasta dar con todo el conjunto de la historia. Por lo pronto, Muñiz ha hallado materiales –cerámica altomedieval, escoria de hierro, una impronta de mortero de cal, entre otros– en un asentamiento medieval en el valle de Pillarno, con su zona campesina, su espacio fortificado y un monasterio. Ahora, defiende el arqueólogo, el proceso sigue su curso. Ha comunicado ya los hallazgos al servicio de Patrimonio Cultural del Principado y solicita una prospección arqueológica que correspondería a la segunda fase del proyecto.

Muñiz se encontró con esta historia medieval de Pillarno, y la plasmará en un libro que está a punto de salir a la luz. Halló dos documentos medievales, uno del año 971 y otro de 1064. "Mi objetivo era llevar esos documentos al paisaje e intentar reconstruirlo in situ", señaló. Ambos textos hablan de la vida privada de dos familias en lo que ahora son praderías y bosques. El primero se refería a un hombre y una mujer, Pelayo Díaz e Inderquina, que vendieron una tierra a un presbítero llamado Gevoldo, en el valle de Piliarne. El lugar donde se concertó el acuerdo se llamaba Guiliulfo. Y la finca vendida mencionaba sus límites. Detalla Muñiz, que se refiere a estos campesinos "como magnates del valle que se remontan, al hablar de sus antepasados, al siglo IX, al reino de Asturias". En el segundo documento, sus descendientes, prosigue el arqueólogo, se enfrentaron por la propiedad de un monasterio dedicado a Santa Marina.

Esos enclaves: Guiliulfo, el monasterio y las tierras en venta se concentraban en un espacio próximo. Y eso animó a Muñiz a tirar más del hilo con la vista puesta en hallar una "realidad arqueólogica" localizada en la denominada Peña Constante. "Allí se conservaba la tradición de un posible asentamiento en altura con muchas dudas, falta de información... En la peña hay organización, distintos espacios, divisiones, accesos, las pruebas iniciales que solo podemos intuir en una fase preliminar de acopio de datos. A nivel de superficie, aparecieron los primeros hallazgos de algo material como señales que hasta ahora no existían y que no había pensado ni pretendido encontrar como fragmentos de cerámicas alto-plenomedievales, algún indicio de trabajos del hierro. Había construcciones y presencias humanas, una primera cronología, y un solapamiento con el monasterio, que abre muchas preguntas", describe el historiador, que poco a poco está ensamblando las piezas de un puzzle que antes estaban deslavazadas. "Y apareció Guiliulfo, el lugar del siglo X. A 300 metros de la peña y el monasterio de Santa Marina. Pero en una colina cuyas cualidades quedan ocultas desde el valle si no se asciende a ella. Y yo quise conocerla", abunda.

Iván Muñiz está ilusionado con su nuevo proyecto. Defiende que "lo mejor que le puede pasar a un territorio", el que sea, y en este caso enmarcado en el valle de Pillarno, "es que deje de ser un mapa mudo". Mantiene la duda como pilar básico para seguir indagando en el terreno y seguir haciéndose preguntas y despejando incógnitas sobre la Edad Media.

"No tengo otra ambición que la de contar una historia de la Edad Media, de sus orígenes, desde abajo y en el paisaje", sostiene el arqueólogo que ha hallado evidencias de un conjunto formado por un asentamiento fortificado, un monasterio prerrománico "familiar" y una zona campesina en pleno valle de Pillarno.