Las policías de Avilés refuerzan la seguridad con los ancianos para evitar un repunte de delitos

El objetivo, explicó Valverde durante su discurso, es "concienciar a los mayores en seguridad y explicarles cómo deben actuar para minimizar cualquier amenaza". Los pioneros de esta iniciativa fueron el agente Alberto Vior, delegado de Participación Ciudadana, y las asociaciones de vecinos de La Luz, "El Marapico" de Villalegre y Llaranes, que tras las primeras olas de la pandemia proyectaron la "patrulla antisoledad" con éxito en Avilés.

Ahora las fuerzas del orden dan un paso adelante: "Es importante mantener la colaboración entre distinto cuerpos y la cohesión social; si no, sería muy difícil mantener estos estándares para garantizar el estado de bienestar", precisó Monteserín ante de que comenzara por primera vez en la Casa de Cultura un acto solemne que congregó a buena parte de representantes del ámbito político, empresarial y social.

En este marco de gala tomó la palabra Valverde, quien felicitó a su equipo y tuvo unas palabras de agradecimiento para los agentes ya jubilados, "mentores que han cimentado los valores que sustentan a la Policía Nacional". También tuvo un recuerdo para las familias de los policías: "Sin ellas no podríamos emular cada día a los Santos Ángeles Custodios". Y al párroco de San Nicolás, Alfonso López, que antes de los actos institucionales ofició una misa: "Tienes mucho que ver en que esta ciudad sea tan segura", le dijo.

Habló Valverde de retos, de consolidar el cuerpo – en Avilés, especificó, el catálogo de puestos de trabajo está al 95 por ciento–, de colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad y del día a día en una comisaría donde solo este año se han realizado 260 auxilios humanitarios, treinta de ellos por caídas en domicilios; se han atendido 2.100 llamadas en el 091, se han realizado 800 intervenciones y 134 contactos con asociaciones vecinales o comercios en diferentes campañas.

Alertó también Valverde, a preguntas de los periodistas, poco antes del comienzo del acto oficial, del incremento exponencial de los delitos cibernéticos, especialmente tras la pandemia. "Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, tanto para lo bueno como para lo malo. Y los delitos cibernéticos han crecido hasta el externo que ahora es raro encontrar algún delito que no tenga un componente de este tipo", señaló. En este caso, apuntó, el mejor remedio es la prevención. E hizo hincapié en la importancia de educar a los hijos en el uso de las nuevas tecnologías.

Con motivo de la fiesta de los Ángeles Custodios también se entregaron hoy condecoraciones de la Orden del Mérito Policial a cuatro agentes de la Policía Nacional: Eduardo Ureña, inspector de la Policía Judicial; Miguel Ángel Menéndez Castañón, oficial; Cristino Fernández Díaz, policía de la Brigada Local de Información y Daniel Álvarez, de Seguridad Ciudadana así como al subinspector de la Policía Local Santiago Osorio.

Hubo también "un detalle con personas que colaboran haciendo de Avilés un referente de ciudad segura". En este caso Esther Rodríguez, coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) en Asturias, recibió una metopa. Otra fue a manos de Alfredo Montes, presidente de la asociación "Lepanto" de veteranos de la Armada. Recibieron asimismo sendos diplomas Gloria Cela y María Antonia Rodríguez, en representación de las asociaciones vecinales de La Luz y El Quirinal, respectivamente.

La Alcaldesa de Avilés tomó la palabra después y valoró el "compromiso diario de la Policía Nacional por la protección y seguridad de los avilesinos" e hizo hincapié en la correlación entre dificultades económicas y aumento de delitos. "Estamos comprobando sus efectos en estos últimos meses con un incremento de las tasas de criminalidad. Porque existe una clara correlación entre el aumento de esas dificultades económicas y las tasas de delitos.

Los próximos meses van a ser especialmente intensos para Europa", remarcó. La regidora abundó después en que las políticas sociales son la mayor herramienta de prevención contra la inseguridad en momentos de dificultad. "Al igual que la intensificación de la colaboración entre los cuerpos de seguridad, la administración y la sociedad civil", señaló, "y creo que Avilés es una ciudad ejemplar en este ámbito".

El protagonismo fue luego para los policías más jóvenes, de prácticas en Avilés, que desfilaron por la Casa de Cultura con una corona de laurel que depositaron a los pies de un cuadro con la imagen de los Ángeles Custodios. Sonaron los himnos de Asturias y del cuerpo y la Policía Nacional dio por terminada su fiesta, que también es la de la Policía Local de Avilés.

No es casualidad que Asturias y Avilés sean territorios con uno de los índices de criminalidad más bajos del país. Es evidencia de una política de bienestar social que evita que se puedan producir esas situaciones de desamparo.

Intervención de Alejandro Valverde Vega | Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe de la Comisaría de Avilés

Sras. Alcaldesas de Avilés y Castrillón, Alcalde de Soto del Barco, autoridades civiles y militares, compañeras y compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Señoras y Señores:

Buenos días, queridos amigos, Y GRACIAS por acompañarnos en este acto en el que celebramos la festividad de nuestros patronos, los Santos Ángeles Custodios, patronos igualmente de la Policía Local avilesina, por lo que aprovecho este momento para felicitar a sus miembros en nombre de los policías nacionales de Avilés.

Me vais a permitir ahora que mi más sincera y emotiva felicitación, se la dirija a todas LAS PERSONAS que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía, pero especialmente a quienes prestan servicio en la Comisaría de esta Villa, tanto las aquí presentes como a aquellas que, por diferentes razones, no nos acompañan en este acto.

También quiero tener unas palabras de reconocimiento y agradecimiento muy especial para aquellos miembros de la Policía Nacional ya JUBILADOS - con independencia de su escala y categoría -, a quienes debemos, no solo el haber sido nuestros mentores y maestros en la profesión, sino el haber cimentado los valores que hoy sustentan a la Policía Nacional.

En nombre de todos los que aún seguimos en activo, ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! COMPAÑEROS.

No obstante, estas felicitaciones estarían incompletas si ahora no tuviese unas EMOTIVAS palabras para nuestros familiares más allegados. Sin vuestro apoyo permanente y desinteresado, sin vuestra comprensión, los policías no podríamos tratar de emular cada día a nuestros Santos Patronos. Queridas familias, MUCHÍSIMAS GRACIAS y recibid un fuerte abrazo.

Para finalizar este capítulo de reconocimientos, quiero tener unas palabras de agradecimiento sincero para el Ayuntamiento de Avilés y para la Casa de Cultura, por hacer posible que podamos celebrar este acto en tan magnífico auditorio: Mariví, como alcaldesa de nuestra villa y José Ramón, MUCHAS GRACIAS por vuestro apoyo siempre desinteresado. Gracias también a ti, Alfonso, párroco de San Nicolás de Bari, por tus emotivas palabras durante la santa misa y a todos los que habéis hecho posible esta celebración.

Aunque el 13 de enero de 2024, la Policía Nacional Española celebrará los dos siglos transcurridos desde su nacimiento como Policía General del Reino, no fue hasta el año 1926 cuando el Papa Pío XI declaró a los Santos Ángeles Custodios Patronos de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad.

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar, en la Plaza María Pita de A Coruña, la celebración del Día de la Policía, acto central de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.

En el transcurso de este acto, presidido por el Ministro del Interior, el Director General de la Policía, D. Francisco Pardo

Piqueras, tuvo un recuerdo muy especial para tres agentes del Cuerpo (Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor) que el 27 de enero de 2012 entregaron su vida al tratar de salvar a un universitario eslovaco que se había metido en el mar.

En enero de este año, con ocasión de los actos conmemorativos celebrados en A Coruña al cumplirse 10 años de esta tragedia, el Comisario de la Policía Nacional, José María Esteban Corral - que en su día fue Jefe de la Comisaría de esta villa - decía que, estos tres policías, “hoy forman parte de la legión de Ángeles Custodios que nos protegen a todos”.

Pero yéndonos ya al momento y realidad actuales, recordar que, cuando en enero de 2021 tomé posesión como Comisario de la Policía Nacional en esta ciudad, cité algunos proyectos a los que nuestro Cuerpo estaba dando un gran impulso, entre otros, la transformación digital, la internacionalización, la igualdad y protección de los Derechos Humanos o la formación.

Los anteriores aspectos, junto con la colaboración institucional y ciudadana o la mejora de infraestructuras y equipamiento policial, configuran los 6 principios rectores del Plan Estratégico (PE) de la Policía Nacional para el periodo 2022-2025 diseñado, en palabras de nuestro ministro “para consolidar al Cuerpo como referente nacional e internacional en el ámbito de la seguridad y protección de los derechos y libertades”.

Pero nuestro PE también contempla otros aspectos de vital importancia como, por ejemplo, la optimización de los recursos humanos, el impulso de la inteligencia policial, la protección de los grupos vulnerables o los servicios humanitarios, por citar algunos.

Todos estos proyectos, se han ido convirtiendo en realidades tangibles, pese al poco tiempo transcurrido desde la implantación de nuestro actual Plan Estratégico.

En este sentido y volviendo a los actos del pasado 28 de septiembre en A Coruña, el Ministro del Interior, además de recordar que en los últimos cuatro años se han invertido unos 1000 millones de euros para lograr unas infraestructuras dignas, señalaba que el momento actual supone un record histórico en lo que a número de agentes de Policía Nacional se refiere, lo que en el caso de Avilés se traduce en que hayamos alcanzado el 95% de ocupación real del Catálogo de Puestos de Trabajo.

Por otra parte, en lo relativo a la formación, el BOE número 184, de 2 de agosto de este año, publicaba el Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. El citado RD establece en su artículo 2 que constituye el objeto del Centro Universitario (entre otras cuestiones)

a) […].

b) Promover la obtención de títulos de Grado, Máster y Doctorado en los ámbitos de interés de la Policía Nacional.

c) Definir y desarrollar líneas de investigación que se consideren de interés para la Policía Nacional, colaborando, cuando así se determine, con otras entidades y organismos de enseñanza e investigación, públicos o privados.

En lo que respecta a otro de los principios rectores de nuestro PE - la colaboración institucional y ciudadana - creo que, en Avilés, lo cumplimos sobradamente, lo cual no es únicamente mérito nuestro. Sin el gran apoyo y colaboración que le brindan a la Policía Nacional de esta villa las instituciones públicas y privadas, el tejido asociativo de la ciudad y, muy especialmente, el resto de Cuerpos de

Seguridad (Policía Local y Guardia Civil), así como la seguridad privada, sería muy dificultoso cumplir debidamente con este principio rector. Me siento muy orgulloso de trabajar como policía en una ciudad donde la lealtad interinstitucional entre los tres operadores públicos de seguridad, nos ha permitido alcanzar las elevadas cotas de cooperación y colaboración policial de las que hoy gozamos en Avilés.

En lo que a la protección de grupos vulnerables se refiere, creo que también vamos por buen camino gracias al apoyo de diferentes colectivos del asociacionismo avilesino y también de las instituciones locales. A modo de ejemplo, decir que, próximamente, Policía Local y Policía Nacional colaboraremos con el Área de Promoción Social del Ayto. de Avilés para tratar de concienciar a nuestros mayores de determinados riesgos que les acechan desde el punto de vista de la seguridad y sobre cómo deben actuar para minimizar el impacto de los mismos, colaboración que se enmarca dentro de las acciones organizadas por la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, de la que Avilés forma parte.

Asimismo, la Policía Nacional ha venido colaborando con otros colectivos que trabajan para ayudar a posibles víctimas de abusos o agresiones sexistas, mientras que en lo que respecta a los auxilios humanitarios, la Policía Nacional en Avilés ha efectuado, en lo que llevamos de año, más de 260 auxilios (30 de ellos por caídas en el domicilio), sin olvidar que se han atendido 2108 llamadas operativas al CIMACC091; realizado más de 800 intervenciones de propia iniciativa y efectuado más de 134 Contactos Ciudadanos con AAVV, de Comerciantes, Centros Docentes, etc.

Para ir finalizando esta intervención, me resta dar la enhorabuena a los cuatro funcionarios de la Policía Nacional y al de la Policía Local de Avilés, que hoy ingresan en la Orden del Mérito Policial, animándoles a seguir desempeñando, con mayor ahínco aún si cabe, aquellas funciones que les han hecho merecedores de la condecoración que hoy se les impone.

Quiero también trasladar mi reconocimiento al resto de la plantilla de la Comisaría de la Policía Nacional en Avilés - tanto al personal policial, como a los funcionarios de los Cuerpos Generales y personal laboral -, sin olvidar por supuesto a las organizaciones sindicales pues, desde mi nombramiento como Comisario de Avilés, en todos ellos he encontrado elevadas cotas de profesionalidad, apoyo y grandes dosis de colaboración. ¡Gracias Compañeros!

Por último quiero rendir homenaje a los que han dejado su vida en el cumplimiento del deber; a quienes han padecido y combatido la lacra del terrorismo; a quienes con su participación en importantes misiones humanitarias o de seguridad internacionales han estado arriesgando sus vidas, para salvar y proteger las de otros en lugares tan peligrosos y lejanos como Ucrania. A todos ellos, GRACIAS por contribuir a engrandecer la honorable imagen y buen nombre de la POLICÍA NACIONAL española y por vuestra gran lección sobre lo que significa la verdadera vocación de ayuda y entrega a los demás y por vuestra capacidad para mantener esta vocación hasta sus últimas consecuencias.