El Principado promete presentar "pronto" el estudio informativo de la barrera ferroviaria

El estudio informativo para integrar la red ferroviaria avilesina "se presentará próximamente en la ciudad". Así lo aseguró ayer el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, durante su intervención ayer en la Junta General en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Luis Fanjul sobre este proyecto y el de la Ronda Norte.

Fanjul criticó los retrasos y utilizó la construcción de El Partenón, en la Acrópolis de Atenas, y El Coliseo, en Roma, para dar una imagen temporal. Así, afirmó, mientras el primero tardó 15 años en construirse, y el segundo solo 8, para la Ronda Norte ya han pasado 18 y en el caso de la integración de la red ferroviaria en Avilés ya van 25. En sus críticas, el diputado de ciudadano no solo habló de las "falsas expectativas que se llevan generando desde hace años", sino que también se refirió al riesgo que corren los planes de expansión de la industria avilesina. "Los empresarios de Avilés, a los que siempre se pone de ejemplo en innovación e internacionalización, ya están avisando de que no se pueden expandir más mientras no haya una ronda en el puerto que evite la estrangulación de sus planes", señaló.

El Consejero, por su parte, señaló que ahora ya no se trata de falsas expectativas, porque ya se está finalizando el estudio informativo en el caso de la eliminación de la barrera ferroviaria, y se ha adjudicado el de la Ronda Norte portuaria, con un plazo de 36 meses que ya empezaron a correr.

"Cuando se encarga el estudio informativo es cuando se toma la decisión real de avanzar en un proyecto, y permitirá resolver cuestiones tan relevantes como la tramitación ambiental. Los tiempos son necesarios y más en una inversión millonaria", afirmó.

Fanjul, de 53 años, le agradeció que "me dé trabajo para cuando me jubile, yendo a visitar las obras".