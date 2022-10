El Avilés Film festival sube de nivel y su sección oficial de cortos puntuará para los Goya

"Todos los años decimos que traemos lo mejor de lo mejor en cortometrajes, y este año lo podemos decir de verdad porque somos calificadores de los Premios Goya y estamos muy contentos", afirma Javier Mediavilla, el director del Avilés Acción Film Festival que comienza mañana y llenará la ciudad con propuestas cinematográficas hasta el próximo día 15. Mediavilla insistió además en la propuesta de este año vuelve a incluir una categoría dedicada al Medio Ambiente, que es un temática "que vino para quedarse y en la que hay que incidir" dado el avance del cambio climático y sus efectos en el planeta.

La gala inaugural será mañana, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura. La cita, conducida por Paloma Llera, contará con el vídeo-concierto "Avilés 1924/2.0", una actuación compuesta por la proyección de la película más antigua rodada en Avilés y la reinterpretación musical en directo que hará el compositor Dolfo Montes. También durante la gala, el cine de la Casa de Cultura proyectará "The Assistant", que trata sobre la cultura de abusos y el silencio en torno a la misma tan instaurados en la meca del cine y que explotaron en 2017 con el inicio del movimiento #MeToo.

Los amantes del cine podrán ver un total de 24 cortometrajes finalistas que se proyectarán en las secciones oficial, medioambiental y Asturias con la Casa de Cultura como sede. Por secciones, la oficial de esta edición puntúa por primera vez para los Premios Goya de la Academia de Cine, convirtiendo al certamen en parte del exclusivo grupo de 41 festivales del estado que abren la puerta a las nominaciones de la categoría Mejor Cortometraje de Ficción de la Academia de Cine.

La Sección Oficial cuenta con un total de diez proyectos que serán proyectados entre el lunes 10 y viernes 14 de octubre a partir de las 18.15 horas. Los títulos que se podrán visionar en Avilés son: "Así vendrá la noche", de Ángel Santos, "El amor amenazado", de Héctor Herce, "Fuga", de Álex Sardá; "Rompente", de Eloy Domínguez Serén; "17 minutos con Nora", de Imanol Ruiz de Lara; "Au Pair", de David Pérez Sañudo; "Etxean", de Mikel Rueda; "Intentando", de Juan Manuel Montilla, "Langui"; "Trazos del alma", de Rafal Garcia Del Castillo Arroyo, y "Loop", de Pablo Polledri.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destacó la importancia de las tématicas sociales en el festival "como la defensa de la Mujer la Igualdad, el Medio Ambiente y la atención a las personas más vulinerales", además de destacar la participación del alumnado en su concurso de cortos con móvil, el "72 horas".

La sección Medio Ambiente incluye la competición de cuatro cortos, dos ficciones y dos documentales, que podrán verse el martes 11 de octubre a partir de las 20.15. Los filmes serán el drama "Cuerdas", de Estíbaliz Urresola Solaguren, La animación "Ya no mueren por amor", de Inés Campello Gómez, "Memoria", de Nerea Barros, "Bee Or Not To Be", de Joan Bover y Pau Enric Serra.

La Sección Asturias cuenta con un total de diez cortos a proyectar el miércoles 12 y el jueves 13 a partir de las 20.15 horas. Serán: "Asfixia", de Asur Fuente; "El despido", de Mónica Fernández; "El último vals", de Sergio Garai; "Fita", de Diego Flórez; "L’obscurité", de Carlos Navarro e Iván Martínez. "Aymeca", que es una animación de Sergio Kozlov Stepniakov; David Pérez Sañudo y su "Vatios", también habrá tres documentales más "Guanabacoa: tierra de aguas", "Manual de la siega" y "Vas a ser mi memoria siempre".

La programación incluye otros cuatro largometrajes más: "El Planeta" de Amalia Ulman, "Los Tarantos", de Francisco Rovira, "Salvajes (2021)", documental de Álex Galán y "Un pequeño plan… cómo salvar el planeta", de Louis Garre.