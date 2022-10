Baterías y el plan de expansión del Puerto concentran la inversión estatal en Avilés

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 no revelan grandes novedades respecto a los planes pendientes del Gobierno central en Avilés. Es más, las cuentas repiten la senda de años anteriores para la ciudad. Y son los grandes proyectos portuarios y la gran mancha industrial a habilitar en los antiguos terrenos de Baterías los que se llevan el mayor bocado de los 27,9 millones consignados en las cuentas estatales para el próximo ejercicio en el municipio.

La Autoridad Portuaria tirará un año más de la inversión en la comarca hasta alcanzar 16,7 millones de euros. Ese partida incluye la ampliación de los muelles de la margen derecha, actuaciones en materia de accesibilidad viaria, los avances en el plan de integración Puerto-ciudad, además de los trabajos previstos en el área de digitalización en innovación y en materia de sostenibilidad ambiental.

Las otras grandes infraestructuras pendientes continúan casi en suspenso. El proyecto de presupuestos del socialista Pedro Sánchez destina 75.250 euros para avanzar en el estudio y proyecto para la integración de las vías en Avilés. El año pasado esa misma actuación tenía consignados 127.830 euros. Más dinero hay para avanzar en el estudio de los nuevos accesos al puerto, la ronda norte, un proyecto que suma varias décadas de espera. Se ha pasado de los 100.000 euros de los presupuestos del presente ejercicio –y del correspondiente a 2021– a 500.000 euros para 2023.

Y es que pese a que el plan presupuestario anterior ya recogía esa partida para esta demandada infraestructura, no fue hasta junio cuando se conoció que el Ministerio de Transportes había adjudicado a la empresa Trn Táryet –la firma madrileña se llevó también el contrato del estudio informativo de la integración de las vías en Avilés– por 1.009.440 euros el contrato de redacción del estudio informativo del acceso a la margen izquierda del puerto de Avilés, la infraestructura llamada a dotar de nuevos accesos al Puerto de Avilés y a descongestionar de tráfico pesado la arteria portuaria.

Sobre el plan de vías, el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, aseguró esta semana en la Junta que "hay un avance real y significativo" con esta inversión y con la de la ronda norte y aseguró que el Gobierno central está trabajando con "rigor", en una fase que aún es "preliminar", pero que servirá para definir el trazado de ambas infraestructuras, que son precisamente las dos grandes deudas del Estado en Avilés desde hace varias décadas.

Y como en años pasados no aparece en el proyecto presupuestario partida específica alguna para la reforma de la depuradora de Maqua, si bien no se descarta que pudiera haberse incluido, igual que en el último ejercicio, en partidas genéricas del Ministerio para la Transición Ecológica. La Dirección General del Agua canceló hace algo más de un año la licitación del proyecto y obra (por un valor de casi cuarenta millones) al no haber conseguido resolver los problemas jurídicos detectados con los terrenos. Madrid anunció entonces que activaría el procedimiento administrativo para desafectar los terrenos de dominio público, pero no dio nuevos plazos. El Principado anunciaba este verano obras de emergencia en esa infraestructura, valoradas en un millón de euros, para sustituir cinco de las seis bombas de la estación "y así evitar la parada de la planta y vertidos indeseados a la ría".

El gran proyecto para blindar el suelo liberado de las Baterías para atraer grandes empresas industriales, que genere empleo y sean tractoras de otras actividades, aparece consignado en los presupuestos del Estado, en el capítulo de actuaciones de la SEPI con una partida de 10.518.000 euros para 2023. Lo que se espera a lo largo del próximo año es el avance en los trabajos de descontaminación de los terrenos para generar allí un ecosistema productivo y económico con mucho empleo de calidad.

La Fundación Niemeyer podrá consignar en sus presupuestos la aportación de 100.000 euros del Ministerio de Cultura. Se confirman así las palabras del ministro Miquel Iceta, quien en su visita a la ciudad este verano aseguró que se mantendría la aportación que venían realizando.