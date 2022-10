Rodríguez Vega: "El tráfico portuario no necesita unir las dos márgenes de la ría"

La futura Ronda Norte no tiene que unir necesariamente las dos márgenes del Puerto de Avilés, "no es imprescindible ni necesario para los tráficos portuarios", afirmó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega. Eso sí, remarcó que esa infraestructura es necesaria para ordenar y generar una salida directa hacia las vías de alta capacidad (la "Y" y la Autovía del Cantábrico). En cuanto al problemático dragado de la ría y la reposición de la arena, el presidente del Puerto exigió al Gobierno central que asuma la obra para alargar el dique, una obra que supera con creces los 20 millones de euros y que "no podemos afrontar solos, aunque sí estamos dispuestos a colaborar".

Rodríguez Vega participó ayer en un coloquio organizado por la Sociedad Económica Amigos del País de Avilés y Comarca, en la que los asistentes pudieron intervenir y realizar preguntas. Una de ellas se refirió a la posibilidad de fusionar los puertos de Avilés y Gijón, rechazada de plano por el presidente de la Autoridad Portuaria avilesina. Un asunto en el que recibió el apoyo de su homólogo en El Musel, Laureano Lourido, sentado entre el público y que incidió durante una de sus intervenciones en reforzar la postura de "colaboración, porque ambos puertos se complementan, no compiten". La Ronda Norte, explicó Rodríguez Vega, "no avanzó porque nos metimos en discusiones muy tontas", y ahora "hay que actuar con sensatez. Tienen tres años para estudiar alternativas, que lo hagan". Y añadió que quería acabar "con un mito. No es verdad que se imprescindible unir las dos márgenes de la ría para una mayor y mejor operativa portuaria. Otra cosa es que haya que sacar el tráfico de la ciudad". En este sentido rechazó posturas maximalistas como la que mantiene Castrillón, de que la Ronda Norte no puede "pisar" ese concejo. "La carretera entre la estación de Renfe y Mefasa (en San Juan de Nieva) es de la Autoridad Portuaria. ¿Qué pasa si decidimos que por ahí solo pase el tráfico portuario? ¿Qué dirían quienes van a la playa por ahí?", planteó Rodríguez Vega. Otro de los asuntos que planteó el público se refirió a la zona logística Zalia, en la que el Puerto de Avilés "va a estar, porque nosotros tenemos limitaciones físicas y nuestras posibilidades son finitas, pero todos los puertos necesitan zonas logísticas y es un proyecto de región que apoyamos". La futura adjudicación de los suelos de Alu Ibérica, antigua Alcoa, también motivó preguntas. Rodríguez Vega explicó que, una vez que la Autoridad Portuaria ha recuperado los terrenos que tenía en concesión a la aluminera, "a nadie se le impide que solicite una nueva concesión". Pendiente aún la aprobación del plan de liquidación, para el puerto de Avilés "lo más importante es que haya proyectos con capacidad de generar tráfico portuario y empleos".