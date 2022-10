Un duro combate contra las olas

Comienza la campaña del percebe en el entorno del cabo Peñas. Y lo hace con dificultades. La mar de la primera jornada de extracciones no invitaba a salir, sin embargo, un grupo de mariscadores gozoniegos, con coraje y profesionalidad sobre las rocas, se animaron a encaramarse a los pedreros y sortear las dificultades de esta dura empresa. Más de uno no llegó ni siquiera a probar suerte entre las rocas y prefirieron regresar a puerto. "La mar estaba muy mala, no podíamos saltar como en otras ocasiones", aseguró Abraham Mazuelas que forma equipo con Félix Menéndez, Mauricio Martín y Abel Mazuelas, que pilota la lancha en la que también participa Hugo Cuesta.

Ese equipo partió del puerto de Luanco poco antes de las ocho de la mañana, aún de noche y con las únicas luces de su embarcación y las del faro para poder desplazarse. La bajamar estaba fijada para las 9.30 horas y el objetivo era poder aprovechar ese tiempo para cavar en las rocas y extraer las mejores piezas. La braveza de la mar impedía sortear los vaivenes de las olas con naturalidad. Los perceberos experimentados en la materia no dudaron en reconocer que el esfuerzo ayer fue extra. "Había que resguardarse muy bien (para evitar los embates de las olas)", reconoce Mazuelas, quien también pensó en que "la mejor opción" también era "dar la vuelta". Aún así, el equipo se armó de valor y decidió seguir adelante con sus planes iniciales. Definitivamente la lancha conducida por su hermano llegó al entorno de Peñas, con la isla de La Erbosa a un lado y la punta de La Gaviera, al otro. Abraham Mazuelas prefirió decidirse por dos de la decena de pedreros cargados de percebes del total que existen en las inmediaciones del punto más al norte de la región. Se decantó por una de las rocas más emblemáticas para los perceberos, la Alto Nordeste y de ahí, previo paso por la lancha, saltó también al Jorobao y poco más. El resto de perceberos tampoco tenían muchas opciones dado el estado de la mar. Aún así saltaron a la Barberina, la Gaviera y El Castro, entre otras. Eso sí, todos coincidieron que en esas condiciones, "con tanta mar" su labor era más complicada que en condiciones normales. Marcos Rodríguez era de los miembros del equipo "Spiderman", ayer, de roca en roca, en Peñas. La lancha en la que se desplazaba era pilotada por uno de los perceberos más veteranos, Lorenzo García Lopera. La profesionalidad es un grado y cuando los perceberos gozoniegos saltan de la lancha a los pedreros, donde se desenvuelven con destreza. Se abrazan a la roca mientras el oleaje rompe en espuma sobre ellos, resguardados para que la fuerza de las olas no les juegue una mala pasada. La jornada no fue la esperada ni por el tamaño de las capturas ni por las formas para hacerse con ellas. "No fue un percebe espectacular, ni mucho menos y de tamaño poco, hay alguna pieza interesante, pero las menos", señala Mazuelas, ya una vez descargado todo el material y pleno proceso de limpieza de las capturas en el muelle de Luanco. Acompañarles en una jornada de trabajo arroja una bella estampa que puede tornarse en desgracia en segundos y los perceberos, hábiles en sus movimientos, lo saben. Conocen el terreno y cualquier despiste puede derivar en un percance de graves consecuencias. El de ayer era el primer día de la nueva temporada de marisqueo en Peñas, la más importante del año teniendo en cuenta que las ventas en otoño e invierno son mayores por las fiestas de Navidad, a finales de diciembre. Cada mariscador adscrito al plan especial puede extraer un máximo de ocho kilos al día y por marea. Como fija el Principado, los de Peñas tienen unos días marcados para las capturas. La próxima semana podrán regresar a los pedreros el lunes, martes, miércoles y jueves. Por el momento, aún no han comprobado el parte, sin embargo, solo desean que "haya menos mar" porque otra jornada como la de ayer será difícil de soportar.