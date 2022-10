El gobierno local aprueba las cuentas estatales: "Cumplen las expectativas"

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 deja satisfecho al gobierno avilesino y decepcionados a los grupos de la oposición. Mientras los socialistas defienden que esas cuentas "cumplen las expectativas" y establecen las "condiciones necesarias" para seguir adelante con las grandes infraestructuras pendientes (los nuevos accesos al Puerto y la eliminación de la barrera ferroviaria), en la oposición no ven más que migajas y critican que no se ve la luz para la reforma de la depuradora de Maqua, una obra millonaria que, en un principio, no viene recogida en ninguna partida específica.

"La valoración es positiva, como no podía ser de otra manera", señaló el portavoz del gobierno municipal, Manuel Campa, puesto que "se garantiza el final del estudio informativo" para el plan de las vías ("El trámite de información pública conlleva menos capacidad económica, se definirá el presupuesto en anualidades venideras") y el grueso del estudio informativo de la ronda norte, que se acaba de poner en marcha (500.000 euros). Buena parte de los casi 30 millones que recogen las cuentas para Avilés corresponden a las inversiones de la Autoridad Portuaria (16,7 millones) y al plan de Baterías (10,5 millones en el capítulo de actuaciones de la SEPI), también aplaudidas por el gobierno socialista. "Treinta millones de manera directa es una cantidad muy importante y queda ir desgranando en próximos días las actuaciones que forman parte de partidas genéricas", apuntó Campa. Sobre la ausencia de una partida específica para la nueva licitación de la obra de la depuradora (presupuestada inicialmente en casi 40 millones y con un plazo de ejecución de casi tres años), señaló: "Seguiremos defendiendo que de una vez por todas salga a licitación y las obras se hagan cuanto antes". En Cambia Avilés (CA) apuntaron que el proyecto de presupuestos recoge "medidas buenas", como la subida de las pensiones del 8,5% ("Aquí también hay pensionistas"), pero acto seguido cuestionaron el "poco peso político que tiene Avilés", poniendo como ejemplo el bloqueo de la reforma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). "En el caso de las infraestructuras, son proyectos a varios años, pero la depuradora sigue parada y no hay ningún plan. El dinero para ella tiene que estar, se encuentra al borde del colapso", incidió la portavoz de la confluencia, Sara Retuerto. Recordó que Podemos e Izquierda Unida llevan a la Junta del Principado una proposición no de ley para acelerar este asunto. La confluencia aprovechó para cuestionar al Secretario de Estado de Medio Ambiente, al asturiano Hugo Morán, del que depende esta actuación. "Estamos hablando de una obra fundamental para Avilés, que tiene carácter de urgencia y para la que no hay ni calendario", añadió. Para el Partido Popular (PP), "lamentablemente, llueve sobre mojado". "Avilés vuelve a quedarse en tierra de nadie y sufre una vez más las consecuencias de la pasividad. Lo mismo va a pasar con las cuentas del Principado. Tenemos tres gobiernos socialistas al frente de todo esto y Avilés se encuentra en tierra de nadie. A simple vista, los grandes proyectos no están contemplados, aunque seguramente nos darán sorpresas con alguna partida general en la que hay algo escondido", apuntó la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares. En Ciudadanos (Cs) defendieron que "la evolución del capítulo de inversiones en nuestra ciudad es mediocre". "No se detecta por parte del gobierno central un impulso importante, tan sólo vemos una mínima presencia financiera para ir tirando", señaló la concejala Carmen Pérez Soberón. Gran preocupación hay también en la formación naranja por la ausencia de noticias en torno a Maqua y por la ausencia de plazos para el desarrollo de la integración de las vías y de la ronda norte. "Estamos perdiendo las ventanas de financiación. No conseguimos colocar nuestros proyectos", protestó Soberón. "Las inversiones para Avilés siguen siendo escasas y trasnochadas, repitiéndose en el tiempo. No aportan nada nuevo, ni lo esperado, lo que demuestra el poco peso que tiene el PSOE avilesino en Asturias y en España. Simplemente la inversión que se hace en el acceso a El Musel en el vial de Jove es cuatro veces más que lo que se va a hacer para el nuevo acceso al puerto de Avilés. Para nosotros son unos presupuestos de la vergüenza", opinó la portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola. Para el edil no adscrito, este proyecto de presupuestos es "nuevamente decepcionante para Avilés". "Como sigan estudiando lo de la barrera ferroviaria y la ronda norte llegarán al sobresaliente en ‘pensar’ y al suspenso en ‘hacer’. Avilés no es importante para ninguno de los dos partidos mayoritarios. En la oposición prometen y en el gobierno se olvidan", apuntó Vidal García, que ve como única solución para la EDAR de Maqua "una reclamación judicial que sentencie la obligación del Ministerio de Transición Ecológica de iniciar las obras sin más excusas ni demoras".