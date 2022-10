"Se necesita siempre un aporte económico extra para seguir los tratamientos oncológicos"

Carmen Fernández Gómez es una mujer de armas tomar, de esas que no saben estar quietas y tienen como meta ayudar a los demás. Estuvo en primera línea política y ahora, desde hace unas semanas, preside la delegación avilesina de la Asociación Española Contra el Cáncer, una enfermedad que conoció cuando era muy joven y contra la que ahora vuelve a luchar.

–Si le digo la palabra cáncer, usted me dice...

–¡Esperanza! El cáncer existe, es una evidencia que tenemos clara y que nos acompaña a la tercera parte de la sociedad, está ahí. Pero hay mucha esperanza y cada día más. Entonces si te dicen cáncer, si, es una enfermedad, como hay otros tipos de enfermedad, pero de esta se sale en un tanto por ciento mayor de la mitad. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos subir esa cifra de supervivencia a una setenta por ciento para el 2030.

–Pero todavía cuesta hablar de cáncer: ¿hay que romper aún muchos tabúes?

–Si, todavía sí, y ya no se debería. El ejemplo lo tenemos con la próxima campaña del cáncer del mama. Aquí la evolución ha sido total gracias a la investigación: hemos pasado de un 20 por ciento de supervivencia a casi el 85 por ciento. El cambio es tremendo: que te digan ahora que tienes cáncer de mama ya no tiene que asustar como hace veinte años. Afortunadamente hasta los metastásicos, en algunos casos, ya tienen curación.

–¿Cómo llega a la asociación Contra el Cáncer?

–Me llamó la presidenta regional, Yolanda Calero, a quien conozco personalmente. Y yo, ¿por qué? , me pregunté. Yo había estado en política activa. Trabajar para la sociedad me gusta, me gusta dar a los demás. Ahora necesitaba hacer algo, estaba pensando en qué asociación entrar y como recibí esta llamada pues fui adelante. Me propuso ser la presidenta de Avilés y darle un impulso a la asociación.

–¿Y qué ha supuesto para usted?

–Empecé con mucha ilusión en un mundo nuevo que me atrae. Justo al inicio me pilló la enfermedad, parecía previsto. Estar en la asociación me ha servido porque estoy más en contacto con otras personas y hablar del cáncer alivia: cada uno tiene un diagnóstico, cada uno tiene unos padecimientos, pero siempre alivia. Entonces la asociación también ha venido a ayudarme a mí.

–¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de la Asociación?

–El objetivo de la asociación a largo plazo o constante es mejor la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y de las familias y terminar con las desigualdades, que aún hay muchas. No es lo mismo vivir en un sitio que en otro, no es lo mismo un nivel económico que otro, no es lo mismo tener un cáncer que otro porque los hay muy estudiados y están los de baja incidencia, que se han estudiado menos, se ha investigado menos, y tienen menor supervivencia.

–¿Y más cerca en el tiempo?

–Hay que trabajar en la prevención. Nuestro proyecto estrella aquí en Avilés es que el parque de Ferrera sea un espacio libre de humos. Ya tenemos recogidas más de novecientas firmas y este mes de octubre vamos a reunirnos con el gobierno local para exponer la situación y cómo han respondido los avilesinos.

–¿Cómo han respondido?–

Muy bien, porque a nivel nacional estas campañas se hacen en diferentes ciudades, y mirando la ratio de población y firmas estamos a la cabeza. Así que me siento muy orgullosa de cómo está respondiendo la población avilesina.

–¿Hay más cánceres o más diagnósticos?

–Hay más diagnósticos, entre otras cosas, por la prevención y el detección precoz. Para eso hay unos cribados a los que se invita a la población a participar, y yo animo a aceptar esa invitación. Porque los cánceres no suelen avisar mucho y con una prueba sencillita se puede detectar un problema grave.

–¿Durante la pandemia disminuyó la atención a los pacientes oncológicos?

–Cuando el sistema sanitario estuvo a punto de colapsar nos afectó a todos. Sí hemos notado un pequeño bajón de diagnósticos. Pero se han mantenido como prioritarias en todos los centros hospitalarios las pruebas oncológicas. La repercusión psicológica y social de la pandemia para el paciente de cáncer ha sido casi peor que la hospitalaria.

–Hablaba de desigualdades. Se dice muy poco del impacto económico del cáncer en una familia. ¿Cuál es su percepción a través de la Asociación?

–Cuando te diagnostican cáncer y tienes que ir a radioterapia al HUCA el desplazamiento es un dinero, son horas fuera de tu casa, a veces con niños… Se necesita siempre un aporte económico extraordinario para poder seguir los tratamientos oncológicos. Desde la asociación también se ayuda, tenemos pisos para personas a las que los desplazamientos supongan un problema. Trabajamos también con el Banco de Alimentos, se suministran cada 15 días unos lotes de productos.

–¿Cómo es la relación de la AECC con el Hospital Universitario San Agustín?

–Está en "stand by". Con el covid se nos frenaron nuestras posibilidades de estar. Nuestro primer intento es tener un punto de información y queremos conseguirlo. Hemos hablando con Pablo (Consejero de Salud) y nos falta ahora reunirnos con el gerente del hospital para llevar esto a buen puerto porque tenemos objetivos muy comunes y podemos aportar.

–¿Si le pregunto por los voluntarios de la AECC?

–La asociación se basa en voluntariado. Tenemos a muchas personas colaborando y son imprescindibles para nosotros. Uno de los esfuerzos es conseguir voluntarios más joven. Cuando en una casa entra el problema llegan a la asociación y se nos suman personas voluntarias. Pero necesitamos voluntariado joven para que llegue que esto es cosa de todos. No es lo mismo que te hable alguien muy mayor que alguien joven.

–¿Qué ofrece la Asociación en Avilés?

–Tenemos, a nivel sanitario, un psicólogo a disposición de enfermos y familiares y dos días a la semana viene una logopeda de la sede central. También ofrecemos talleres: marcha nórdica, ‘aquagym’ para las personas que han sufrido una operación de mama, hay talleres de costura, de inglés… Ahora queremos empezar con teatro y creo que va a salir el grupo. También queremos implantar educación física oncológica adaptada a cada problema, hacer grupos pequeños con un profesional que se encargue de monitorizar ejercicios en un local que nos cederá el Ayuntamiento. Y esto queremos tenerlo antes de que acabe este año.