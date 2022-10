"Danny and the Champions of the World" estarán este fin de semana en la Sala Club del Centro Niemeyer. Su concierto (viernes 14 de octubre, 21,00 horas) forma parte de la programación musical de otoño del centro. El sexteto británico, nacido en 2007 y cuyo nombre es un homenaje al libro infantil "Danny, el campeón del mundo", de Roald Dahl, ha lanzado desde su nacimiento seis álbumes de estudio y uno en directo. Su trayectoria musical comenzó con un estilo de reminiscencias ‘folkies’, donde primaban más las raíces y el sueño americano, que evolucionó en los últimos años hacia el recogimiento de composiciones redondas con más soul que rock, con influencias de la "E Street Band" y los "Rumour de Graham Parker" en su época de esplendor. Sus canciones, consideradas para muchos perfectas, se centran en la afición de su vocalista, Danny George Wilson, por contar historias de toda la vida, mentiras, el modo de vida rockero y, sobre todo, la narrativa de vivir en un mundo difícil e injusto.

–Han editado un doble disco en directo, "Los Campeones en vivo", fruto de la grabación del espectáculo que ofrecieron en Asturias (en Valles, Piloña). ¿Cómo fue esa experiencia? –Fue una noche mágica...el AMC Bocanegra está en la montaña, es un local superguay...al caer la noche aparecieron cientos de personas que se animaron a una fiesta.... una noche sudorosa, divertida, de rock and roll que quedó plasmada en una película y grabada. Cuando la escuchamos supimos que queríamos compartirla con nuestros amigos que no estuvieron allí. Es un documento de una noche hermosa y especial. Captura todo lo que nos gusta de tocar en los shows. –¿Cómo están viviendo la vuelta a los directos y la gira? –Estamos encantados de volver. Era doloroso no ver a los amigos y no tocar y compartir música juntos. No podíamos esperar a volver a salir. Ahora mismo estamos desde una furgoneta de gira en el Reino Unido, dirigiéndonos a Glasgow para un concierto. Parece que estamos volviendo a conectar con nuestra gente y entre nosotros. Nos ha costado un poco poner en marcha los engranajes, pero se siente muy bien. –¿Cómo lo está viviendo en Reino Unido? ¿Es muy diferente al resto de Europa? –Hay muchos shows, muchos festivales y, claramente, la voluntad de que todo funcione. Los festivales en los que tocamos fueron emocionantes y una liberación en cierto modo. No estoy seguro de cómo ha sido Europa en general, pero estamos muy emocionados de volver a salir. –¿Son ahora más rock y menos folk que cuando comenzaron? –No lo creo necesariamente. Siempre me ha gustado el rock and roll, el soul, el folk y el country y, simplemente, sigo mi corazón. Escribimos canciones y las tocamos como mejor nos sentimos sin pensar en cómo salen... básicamente, si estamos tocando, somos nosotros. Nos encanta improvisar y ampliar las cosas y explorar. Habrá que buscar los momentos mágicos especiales. –Han hecho homenajes a Bruce Springsteen, ¿sigue siendo el referente de la banda en la música rock? –Me crié con Bruce y Southside Johnny y Bob Seger, Dylan... Mi padre solía poner discos piratas de Springsteen en el coche y a todos nos encantaba. Todavía me gusta Bruce y es una gran influencia, pero hay muchas otras cosas. No pienso conscientemente en Bruce cuando hacemos música, pero la influencia está tan arraigada que estoy seguro de que está ahí todo el tiempo. –¿Qué ha cambiado en la música después de covid? –Creo que los espectáculos en directo están volviendo poco a poco a ser lo que eran antes. Parece que es un trabajo más duro conseguir que la gente vuelva a salir, pero el espíritu sigue ahí... ¡es una alegría volver a entrar en salas con gente estupenda y un montón de canciones y una guitarra al hombro! Creo que todos nos sentimos agradecidos de estar de vuelta, juntos de nuevo. –¿Sigue pensando, como cantó alguna vez, que vivimos en un mundo "sucio, jodido e injusto"? –No recuerdo haber cantado esas palabras. ¡Aunque sí olvido muchas canciones! Puede que sean ciertas, pero naturalmente tiendo a centrarme en la magia, el amor y la positividad que compartimos. ¡Nos vemos por ahí amigos!