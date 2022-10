La pinacoteca popular del "Maestro Zapatero"

Un minúsculo establecimiento de Álvarez Acebal cobija la pinacoteca popular de la villa del Adelantado. En las paredes de la zapatería de Ricardo Pérez Menéndez (Avilés, 1959) cuelgan retratos al óleo del paisanaje local, obras de arte que firma Pepe Castaño. Este avilesino afincado en Almería utiliza como modelo las fotografías que le hace llegar el "Maestro Zapatero" (como se hace llamar Ricardo Pérez en el grupo de Facebook "Avilés sin complejos"). "Mándole la foto y él devuelve el cuadro y una remesa de vino del bueno", explica el zapatero oficial de los "sajuaninos" en medio de una de esas tertulias que se celebran a diario en su negocio.

La peculiar pinacoteca se comenzó a fraguar en ese año que quedará para la historia como el del estallido de la pandemia del covid-19, en 2020. El primer retratado de la particular galería, que ya roza la treintena de obras, fue el de Pedro López García, que trabajó en Obras Públicas del Ayuntamiento. "Aquí hay personajes de todo tipo, no hay distinción con nadie, ni política, ni religiosa ni futbolística", cuenta Pérez Menéndez, una auténtica enciclopedia de la memoria de Avilés y sus gentes.

El rostro de deportistas, cantantes, vecinos, profesores y también amigos pueblan las paredes de "La Zapatería", uno de esos negocios avilesinos de toda la vida, en peligro de extinción. Más que un establecimiento de reparación de calzado es un foro de reunión de los avilesinos con más solera y también de los que están de paso. Las tertulias diarias que acoge son las más antiguas de cuantas se puedan celebrar en Avilés. Y es que esos debates populares ya se iniciaron en tiempos del fundador del negocio (Emilio), el abuelo de Ricardo. Él, tercer zapatero de la familia, heredó el negocio hace ya 44 años. Y con él también sus tertulias.

Muchos de los que están en la pinacoteca de Álvarez Acebal ya se fueron. Como Policarpo Álvarez ("Poli el Mazarico"), una de las almas del "Senado" del Parche; el laureado deportista Marcelino Vaquero González del Río ("Campanal II); Juan Alustiza, uno de los impulsores del baloncesto en la villa; Juan Calvo, de Gráficas Calvo; Julio Casado, de La Magdalena; Manolo Sacristán, que fue sacristán de la iglesia de San Francisco, o "Consuelín La Avellanera". Ella es, por ahora, la única mujer de la peculiar exposición.

En la pinacoteca hay pasado, pero también presente. Forman parte de ella los retratos del Joaquín Villalobos, que fue profesor en el Carreño Miranda ("Púsome un miserable cinco en Educación Física", le sigue reprochando el "Maestro Zapatero"); José Enrique Rodríguez Cal ("Dacal II); Donato Alcalde Tieles ("Tati"), que fue defensa del Sporting; y Gonzalo García, "el del Trasgu", uno de los pioneros del Descenso Fluvial de Galiana, considerado "El Rey" de la pinacoteca ("Su retrato fue el que más me gusta tuvo en Facebook, 900").

También hay un hueco para la música. Son cuatro los cantantes retratados hasta ahora: Ernesto Baldajos, el tenor Emilio Menéndez y dos de "Los Irónicos", Tino Romero y José Ramón López ("Tohuevo").

Dice el zapatero que en su pinacoteca "puede entrar cualquiera": "Yo soy un mandao, aquí no mando nada. Hasta un cumpleaños me organizaron aquí el otro día. Y, entre cuadros y tertulias, prepara y adelanta las novedades de la particular exposición: los retratos de Guillermo Pelayo, el último barquillero de Avilés, y de "Chelo", "un personaje de la villa ya fallecido que llevaba al teatro Palacio Valdés las películas en una carretilla".

Mientras Ricardo Pérez cuenta a este periódico la historia de su pinacoteca, y en medio de una de esas tertulias a las que no falta Celedonio Martínez Pertierra, del Carbayedo, asoma a la zapatería uno de los retratados:

–Mira, aquí está "Tati". Estoy contando al periódico lo de los retratos.

–Pues aquí estamos todos los ilustres, los que tenemos algo que contar.