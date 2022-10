La Audiencia Provincial acogerá a partir de mañana, viernes, el juicio con jurado contra el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Corvera Enrique Bueno, de IU, para el que la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y 13.000 euros de multa como presunto autor de sendos delitos de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

En el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia también se sentará el secretario municipal, Ramón Menéndez, que afronta una petición fiscal de un año de cárcel, multa de 6.500 euros e inhabilitación para cargo público durante cuatro años como presunto cooperador necesario en el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El Ministerio Fiscal sostiene que entre el 9 de julio de 2007 y el 2 de agosto de 2008 Bueno contactó con un promotor inmobiliario para formalizar un convenio urbanístico que desarrollase las unidades de actuación Las Vegas 3-PERI I, que englobaba tres zonas, en el área conocida como Quintanas de Chacón.

El promotor constituyó una sociedad para el desarrollo conjunto de las tres zonas, una de las cuales incluí una propiedad del entonces concejal, y durante este periodo se llegaron a redactar algunos proyectos de borradores de convenio, si bien no llegó a firmarse debido a un cambio en la corporación.

La Fiscalía relata en su escrito que en 2011, al volver Bueno a ser edil de Urbanismo, se retomó la negociación del convenio, pero no se firmó al no acceder el promotor a pagar por la propiedad de éste los 600.000 euros que pedía, ni tampoco las nuevas condiciones como la construcción de un aparcamiento subterráneo y la cesión gratuita al Ayuntamiento de cien plazas, petición que "era totalmente inasumible para el promotor" por lo que el convenio no se firmó.

A partir de ese momento, según la Fiscalía, Bueno contactó con los redactores del PGOU de Corvera para la nueva directriz política que debían plasmar en el proyecto que permitiese la regeneración urbana, pero que dejase fuera de la unidad su propiedad.

El equipo redactor realizó otra configuración de la zona en la nueva redacción del PGOU que, dejando fuera la propiedad del concejal, modificó su calificación al pasar de suelo urbano no consolidado a consolidado y constituyendo la propia finca un solar con una capacidad edificatoria de hasta seis plantas sin necesidad de cesiones ni de constituirse en junta alguna para su desarrollo.

La nueva redacción del Plan General fue objeto de aprobación inicial el 22 de diciembre de 2011, se aprobó de forma provisional en el Pleno del 18 de enero de 2013 y de forma definitiva en el del 17 de febrero de 2015.

La Fiscalía asegura que en el pleno de 2013 Enrique Bueno, con el informe verbal favorable del secretario, incumplió su deber legal de abstención y votó favorablemente la aprobación del PGOU tras impulsar la modificación "en su propio y personal beneficio", pese a lo cual informó "como si únicamente tuviese un interés general y difuso en el PGOU", concluye.