"A los últimos habitantes de las montañas de la cordillera habría que considerarlos de alguna forma indígenas"

Uno de sus viajes le llevó a visitar a una familia nómada en Mongolia que jamás había visto antes a un extranjero y que dormía en pequeñas cabañas a unos 40 grados bajo cero. Otro de sus viajes le llevó hasta dos pescadores que viven en un lago helado de Kurdistán. Y de todo dejó constancia en forma de documentales. El corverano Álex Galán es una viajero intrépido, un documentalista nómada que ayer presentó en el Avilés Acción Film Festival su último trabajo, y el más taquillero: "Salvajes" (2021). Narra el conflicto entre lobos y pastores en la cordillera Cantábrica

–¿Qué similitudes ha encontrado entre los pastores asturianos y los habitantes de tribus indígenas del Amazonas o Siberia?

–La idea de grabar "Salvajes" surgió precisamente en Kazajistán. Estaba con David Rodríguez, cámara; estábamos grabando y me pregunté si los espectadores serían capaces de empatizar igual de fácil que lo hacen con un indígena de la otra parte del planeta con los pastores y habitantes de la cordillera Cantábrica. Así surgió la idea. Pienso que a los últimos habitantes de las montañas de la cordillera, gente que vive realmente del monte, habría que considerarles de alguna forma indígenas: no porque anden en taparrabos, sino porque viven en un entorno natural muy concreto siguiendo las normas que les marca la Naturaleza, a veces al margen del sistema, al margen de las administraciones.

–Lobo bueno, lobo malo... ¿Considera posible alcanzar un equilibrio entre defensores y detractores de este animal?

–El equilibrio es posible, pero requiere de muchos esfuerzos que algunas partes no están dispuestas a asumir. Es posible el equilibrio porque estamos en 2022 y hemos llegado todos hasta aquí, sigue habiendo pastoreo y sigue habiendo lobos. Es muy importante escuchar a las partes afectadas, a las partes que conviven con el animal, porque si no, por muchas leyes que pongamos o por muchas normativas, no se van a aplicar las normas de una manera segura ni para el animal ni para la supervivencia de la ganadería extensiva.

–"Salvajes" ha sido seleccionada como la única película española que va a optar en Insbruck (Austria) a los premios considerados los "Oscar" de la naturaleza. ¿Qué supone estar en este grupo selecto?

–La primera reacción fue de sorpresa. "Salvajes" es una película extraña porque no es un documental de naturaleza puro. Mezcla naturaleza con "western". Tanto es así que "Salvajes" está adoptando la etiqueta de "docu-western". Entonces, estar nominados a este premio fue una sorpresa porque no es fácil. De todas formas creo que significa algo muy importante, que es que nosotros tratamos al ser humano, en este caso a la gente que vive en el monte, como parte de la Naturaleza. Y no sabíamos como iba a verse eso desde el público, pero visto está que en Insbruck entienden que el trato de los pastores como parte de la Naturaleza es algo a tener en cuenta.

–El respaldo del público está siendo sobresaliente. ¿Se lo esperaba?

–No tanta aceptación porque es una película delicada que puede atraer a mucha gente y asustar a otra tanta. Para mí es muy importante decir que "Salvajes" ha conseguido llevar al cine a personas que hacía mucho que no iban porque se sienten representados. Esto, sumado a personas que ya consumían cine, documentales, y que ven que "Salvajes" esa mezcla documental y "western".

–Sobrescobio, Palencia, Caleao, Cangas de Narcea, León, ahora en Avilés... Tras cada proyección, un debate. ¿Cambia el sentir del público según donde proyecte el documental según sea zona rural o zona urbana?

–Hacemos debates en casi todos los lugares donde hay presentación de la película. Para nosotros es muy importante y nos permite ver cómo ambos mundos se tocan durante un rato. El tema del lobo hace que el conflicto esté muy polarizado: en el mundo urbano está idealizado y en el mundo rural, demonizado. "Salvajes" consigue que durante hora y media se junten ambas partes y, en el debate posterior, se escuchen diferentes posturas. Algunos de los debates más interesantes se produjeron en Sobrescobio y en Madrid. En Sobrescobio nos dimos cuenta de que el sector ganadero agradece verse representado; en Madrid, el debate fue interesante porque la gente más urbanita pudo comprender de primera mano las peticiones y la postura de los pastores.

–¿Tiene algún nuevo proyecto entre manos?

–Tras "Salvajes" nos pusimos a grabar más documentales. Estamos rodando uno sobre los marineros en la costa asturiana. También estamos grabando otro sobre la despoblación de los pueblos "cunqueiros" en el suroccidente asturiano, en las márgenes del río Ibias, con los últimos habitantes que quedan en esa zona. Y tenemos en mente una película de ficción en la que estamos trabajando con el guion.