La costera de bonito más larga en décadas finaliza sin haber podido usar todo el cupo

La subasta de los 2.400 kilos de bonito que había capturado en días pasados la tripulación del barco de Oviñana "Esmeralda Tercero" en aguas cercanas a Galicia puso fin ayer de madrugada a la costera del atún blanco, al menos en la rula de Avilés, que fue donde empezó el 1 de junio con alegría desatada, la que causó la subasta al precio récord de 369 euros el kilo de la primera tina de ejemplares pescados con anzuelo (cacea) en la segunda quincena de mayo en aguas de las islas Azores por el pesquero gallego "Siempre Peco".

Los ejemplares subastados (1.100 kilos de bonito grande, 605 de mediano –"recortado"– y 680 de pequeño –"mono"–, además de una bonita de 40 kilos) se pagaron a precios comprendidos entre 5,34 y 2,94 euros, según tamaño. Hubo medio centenar de compradores en las gradas de la cancha de subastas de la rula y el trámite de vender el último lote de bonitos del año apenas duró cinco minutos. Aún podría llegar algún barco vasco rezagado con bonitos en sus bodegas al muelle pesquero avilesino, pero la previsión es más bien la contraria; y desde luego, toda la flota asturiana de cacea (anzuelo) ha pasado la página del bonito y se prepara para otras actividades.

El gerente de la rula, Ramón Álvarez, testigo ayer de la subasta de los últimos bonitos, resumió el sentir general: "Fue una buena campaña a pesar de las adversidades", entendiendo por tales el fuerte encarecimiento que ha experimentado el gasóleo (el mayor coste de los barcos pesqueros), la dificultad que hubo este verano a la hora de localizar cardúmenes abundantes de bonito, el hecho de que este año los ejemplares hayan sido esquivos con la flota de tanqueo (fundamentalmente compuesta por barcos vascos) y la lejanía de las zonas más favorables para faenar.

Así y con todo, la rula de Avilés mejoró las cifras del año pasado en lo tocante a la campaña del bonito: se comercializaron 1.420 toneladas por valor de 6.700.000€ euros, lo que da un precio medio de 4,70 euros por kilo de túnido. En 2021 se comercializaron 1.373 toneladas cuyo valor fue de 5.687.000 euros y el precio medio quedó fijado en 4,10 euros por kilo. La apreciación del valor del bonito vino a compensar al menos el encarecimiento de los costes de ir a pescarlo, escaso consuelo no obstante para una flota que sigue "con el agua al cuello", según queja generalizada de los profesionales.

En medios comerciales han destacado que lo mejor de la costera recién finalizada, además de la calidad de los especímenes capturados con el selectivo arte de la cacea (el que utilizan todos los barcos de la flota asturiana), ha sido la larga duración de la campaña, iniciada el 1 de junio y constante en el tiempo hasta mediados de octubre. Esto ha permitido mantener de forma constante una oferta de producto y precios que los consumidores agradecieron. Ciertamente, el alargamiento hasta octubre de la costera ha sido un hecho muy llamativo y que no se daba desde hace décadas. Especialmente cortas –las más breves de la historia– fueron las costeras de los últimos tres años, caracterizadas por muchas capturas en las primeras semanas del verano y, en consiguiente, un agotamiento rápido del cupo asignado por las autoridades europeas.

Este año, además de una costera larga se ha dado la circunstancia de no poder agotar todo el cupo disponible. Quedan unas 2.000 toneladas sin pescar, que si bien ya no serán para barcos asturianos siguen tentando a embarcaciones vascas que no se resignan a volver a puerto y cambiar de especie objetivo.