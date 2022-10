"Este homenaje es extensivo a todas las personas entre bambalinas a las que no se da importancia"

Maite Capín, riosellana, es, ante todo, modista. Pero no una modista cualquiera: fue la industria cinematográfica la que reconoció su labor con la candidatura a los Premios Goya 2019 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en la categoría de Mejor diseño de vestuario por la película "El Crucigrama de Jacob" (Ana López Martín, 2018). En el ámbito de la televisión, su extensa labor es conocida por reputados proyectos como la internacionalmente aclamada "Juego de tronos" y la recientemente estrenada "La casa del dragón", además de haber trabajado en innumerables producciones de plataformas como Disney, HBO, Netflix y Amazon. Este sábado, Capín será homenajeada en la gala de clausura del Avilés Film Festival.

–Avilés Acción busca dar visibilidad a través de este premio a los oficios no tan reconocidos en el mundo audiovisual y que, sin embargo, resultan fundamentales para llevar a cabo cualquier producción, como es el diseño de vestuario, ampliamente trabajado además por mujeres. ¿Considera que se reconoce poco estos trabajos?

–Sí. Maquillaje, peluquería, figuración, vestuario... A todo eso que está en el fondo no se le da importancia y realmente es un cuarenta por ciento de una película: una película es creíble si tiene un buen vestuario, un buen maquillaje, gente que trabaje detrás. Por eso este reconocimiento es precioso porque lo recibo yo, pero es un homenaje a todas las personas con oficios entre bambalinas.

–¿Y cómo es su trabajo? Entiendo que no es coser y cantar, que ciertos trabajos llevan horas de estudio detrás.

–Es estar en un estado permanente como que te pinchan y tienes que saltar. Yo diseño incluso durmiendo. Hay proyectos para los que hay que estudiar muy bien los personajes, para que cuando el espectador lo vea se lo crea. Cuando es medieval, por ejemplo, hay que tener asesores históricos y demás para que sea lo más fiable posible sin llegar a una recreación. Así arranca la máquina de pensar.

–Y luego empieza a dar puntadas...

–Yo no coso con patrones. Hago videollamadas a los actores, les enseño con cinta métrica como se tienen que medir, y es gracioso porque muchos no saben ni cogerla. Las pruebas se hacen directamente en el rodaje. Los actores y actrices tienen que estar cómodos interpretando y los diseños son personalizados, siempre.

–¿Qué piensa cuando ve un vestido cosido por usted en la gran pantalla?

–A veces miro los títulos de crédito, veo mi nombre, y no lo creo. Y eso que ya llevo muchos años en esto y tengo cierta trayectoria. Pero a veces es como si estuviera en un mundo paralelo.

–¿A qué actor o actriz le gustaría vestir si pudiera darse el gusto de elegir?–

-A Grace Kelly, Audrey Hepburn... A personas de la época de del glamour sin querer, del "Desayuno con diamentes", "Los pájaros" de Hitchcock...

–¿Y con quién le gustaría compartir escenario?–

-No lo pienso, fíjase. Me gustaría con Elvira Mínguez, que es una pasada de actriz, con Juan Echanove… Pero hasta ahora me ha tocado estar con gente maravillosa, con ninguno que se lo tuviera "creidín". Así que sin querer cumplo sueños sin darme cuenta.

–¿Se queda con su faceta como actriz, como directora de casting, como diseñadora….?–

-Yo no soy actriz. Los directores me llaman porque tengo cara de mujer antigua, de rústica, como digo yo, y es un piropo porque es una cara diferente a las demás. Eso me ayuda para papeles medievales. Con "Mama" de Marino Franco hice de mujer de ochenta años, por ejemplo. Yo me quedo con diseño de vestuario. Llevo treinta años cosiendo. Es muy gratificante. Dirección de casting también es muy bonito. Tengo grupos de casting que llevo desde hace cinco años y grupos de "whatsapp" de este tiempo que no borro porque se crean unas historias que son para escribir un libro. El cine es lo que se ve, pero hay que tener en cuenta las vidas que hay detrás.