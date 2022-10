El Principado fía ahora a una ley exprés el pago a la plantilla de la Fundación Metal

Trabajadores y proveedores de la Fundación Metal, entidad que se encuentra en liquidación, tienen que esperar ahora por la tramitación de una ley para cobrar lo que se les adeuda. El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, anunció este jueves que la solución del pago de la Administración asturiana pasa por la aprobación en la Junta General de una ley específica que permita realizar esos abonos, tras haber comprobado que no es posible tramitarlos vía subvención ni mediante transferencia directa o nominativa.

Fernández pidió públicamente disculpas a los afectados por los continuos incumplimientos en el saldo de la deuda, puesto que ninguno de los plazos dados hasta el momento se ha cumplido. Primero se habló de febrero de 2022 y el último se había fijado para el 27 de septiembre, tope máximo de 90 días que se había dado el patronato de la Fundación Metal para proceder a los pagos que corresponden a cada parte en el proceso de liquidación de la entidad (3,29 millones): 1,45 millones el Principado, 423.043 euros por cabeza los ayuntamientos de Avilés y Gijón, 493.615 euros la Federación de Industria de CC OO y la misma cifra la FICA-UGT. A Femetal, que se salió de la entidad hace meses, le correspondería abonar casi un millón (986.843 euros). El Ayuntamiento de Avilés dio luz verde al desbloqueo del crédito correspondiente en el Pleno del pasado agosto, pero condicionando en todo caso el pago a que el Principado pusiese antes su parte. El dinero sigue sin moverse.

«Pido disculpas, han pasado ya muchos meses y tenemos nuestra parte de responsabilidad», entonó el «mea culpa» el Consejero, en respuesta a las preguntas de los diputados Daniel Ripa (Podemos Asturies) y Álvaro Queipo (Partido Popular). Reconoció que en este caso «no se ha actuado» de la forma política que le hubiera gustado, ya que se ha producido «un cortocircuito» en el seno de la administración que ha ocasionado «un atascamiento administrativo». Lamentó que «desde los órganos fiscalizadores no se haya dado con la fórmula adecuada» para hacer frente a estos abonos hasta ahora, cuando «desde Hacienda se nos plantea la posibilidad de que se apruebe una ley en esta misma Junta».

No se atrevió Enrique Fernández a dar un nuevo plazo para hacer efectivos esos pagos: «Cometí un error en dar una fecha que me habían dado. En febrero dije que se iban a pagar ese mismo mes pero luego aparecieron imponderables que impidieron hacer esa transferencia del dinero. Ahora estamos trabajando al mayor ritmo posible para tramitar esta ley».

En toco caso, el Consejero de Industria se mostró confiado en «poder tenerla en las próximas semanas» y pidió a la oposición su voto «para la tramitación acelerada» y la posterior aprobación que permita realizar el abono «antes de fin de año».

«Esto es increíble de entender y difícil de explicar. Es inadmisible este trato de la administración» a unos trabajadores que llevan 17 meses esperando el pago de salarios atrasados y despidos, protestó Ripa. El diputado de la formación morada, que no obstante agradeció «la claridad» de la exposición del Consejero, ve muy difícil que esa ley a la que se apela ahora pueda aprobarse antes de que finalice el año. «Llegó el 27 de septiembre, aquí no ha pagado nadie, Femetal se largó y habrá que ir a juicio para reclamar su parte. ¿Y ahora quieren aprobar una ley en esta legislatura? Si en un mes se acaba el periodo de sesiones», apuntó el diputado de la formación morada.

Valoró el diputado del PP Álvaro Queipo que Fernández pidiese perdón en sede parlamentaria. «Se ha adelantado y se lo agradezco (...) Entiendo que hay un problema con Intervención para pagar el millón de euros del Principado, ¿pero no existía ya cuando se aprobó el plan de viabilidad de la Fundación Metal hace dos años y pico? ¿Cómo puede ser que todo el aparato administrativo fuese incapaz de localizar el problema entonces?», planteó el diputado del PP.

Queipo sembró dudas sobre si este proceso de liquidación de la Fundación Metal se está intentando alargar. «No sé si estamos ante una sucesión de errores, algo que no descarto, o ante una estrategia para unos fines en los que no voy a entrar. Una comisión de investigación habría sido muy oportuna. Me decepcionó la posición de Podemos Asturias, que no se sumaron a nuestra propuesta», señaló el diputado del PP sobre aquella petición de comisión de investigación que plantearon de forma conjunta PP y Ciudadanos y que se vino abajo con los votos de los grupos Socialista, Podemos e IU. «La comisión no va a dar a los trabajadores el dinero que se le debe, solo un espectáculo gratuito (...) Intentaremos tener una ley en las próximas semanas», concluyó el Consejero.