La ejecutiva de Ciudadanos, de nuevo en el aire al dimitir su secretario

Ni cinco meses ha durado la tranquilidad en la ejecutiva de Ciudadanos (Cs) Avilés, que vuelve a estar en el aire por otra renuncia. El secretario del partido, David Robles Ramos, ha presentado esta semana su dimisión y se ha dado de baja como afiliado en la formación naranja. "No tenemos rumbo definido, no hay visos de continuidad y, dada esta situación, hay que bajarse del tren", apuntó a este periódico el que fue candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Corvera en las elecciones municipales de hace tres años.

Robles Ramos fue propuesto a la secretaría de la junta de Ciudadanos Avilés tras la última gran crisis del partido por el diputado autonómico Luis Fanjul (Avilés, 1969), que se proclamó a principios de junio coordinador local. Es el tercer líder de la formación en un año, tras las salidas de José María Roces y Daniel Quirós. El grupo municipal también perdió en los últimos meses al que fue su portavoz en el Ayuntamiento de Avilés, Javier Vidal García (ahora edil no adscrito), y a la edil Sharon Calderón-Gordo. Acompañaron a Fanjul en esta nueva etapa David Robles Ramos (secretario) y David Bonifacio (enlace institucional). Pero Robles también ha decidido dar un paso atrás y la coordinadora local vuelve a estallar. Al estar formada por solo tres miembros, una salida puede conllevar su disolución. Si no hay sustituto (algo que no se descarta por lo mermadas que están las filas de la formación naranja en Avilés), podría tomar las riendas del partido en Avilés una gestora.