El impago de las indemnizaciones asfixia a la antigua plantilla de Alcoa: "Estamos al límite"

El Tribunal Supremo todavía no ha convalidado el acuerdo para que los extrabajadores de Alu Ibérica –la antigua Alcoa– puedan cobrar las indemnizaciones por sus despidos de esta pasada primavera. Y esto (que el alto tribunal dé de paso al plan) es prioritario para las doscientas y pico personas cuyos contratos laborales se extinguieron el pasado 1 de mayo. "Estuvimos de ERTE entre diciembre y abril y, desde entonces, en el paro. Ya hemos consumido casi diez meses de los subsidios. La cosa corre prisa, estamos al límite. Algunos de nosotros hemos trabajado este verano, cubriendo bajas en la industria, pero volvemos al paro... Llega septiembre, hay que pagar libros y, encima, el Fondo de Garantía Salarial no nos adelanta las indemnizaciones que nos corresponden porque dice que tenemos un acuerdo para cobrar que supera lo que ellos pueden abonar; pero ese acuerdo aún no se ha materializado, así que no tenemos nada", se lamentan los afectados dando a entender que sus economías están "bajo mínimos".

El acuerdo transaccional pendiente de validación en el Supremo es el que alcanzaron la multinacional Alcoa, los sindicatos que promovieron la instrucción penal que lleva a cabo la Audiencia Nacional y los administradores concursales de Alu Ibérica (sucesora de Alcoa). Este acuerdo indicaba, entre otras cosas, que los extrabajadores afectados por la descapitalización fraudulenta de la compañía en la época de los investigados David Domenech y su socia Alexandra Camacho iban a cobrar 60 días por año trabajado, sin límite de anualidades, más 10.000 euros adicionales por trabajador. Para que esto se llevase a cabo era imprescindible que los sindicatos retiraran sus denuncias contra los representantes de la multinacional y que la Abogacía del Estado y la Fiscalía no se opusieran a ello. Eso ya está hecho; es decir, los extrabajadores, cumplieron con lo que se les pidió, pero de momento a cambio de nada. Y hay inquietud: el subsidio se agota y el trabajo no existe. A esto se añaden las iniciativas judiciales que protagonizan sendos grupos de excluidos (por Alcoa). Reclaman incorporarse al acuerdo indemnizatorio pese a que en el momento en que se firmó ya estaban fuera de la compañía. Esto, sin embargo, no debería afectar al acuerdo transaccional. Lo que allí se recogía lo han cumplido las partes. Este malestar va tornándose en cabreo: los proyectos para la antigua fábrica no cobran forma y el plan de liquidación sigue pendiente.