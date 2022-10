"El Ayuntamiento no es libre: la multinacional del agua marca los tiempos", dice CA

El grupo municipal de Cambia Avilés (CA) ha iniciado una campaña –con vallas publicitarias y reparto de pasquines– para denunciar el incremento previsto de la factura de agua (del 10,6 por ciento). "El Ayuntamiento de Avilés no es libre: la multinacional le está marcando los tiempos y los avilesinos estamos siendo víctimas de un atraco legal", señaló Llarina González, quiem ayer, junto a sus compañeros de grupo, participó en la presentación de la campaña de concienciación. "Que no cuenten con nosotros para aprobar la subida prevista", prometió González. "La multinacional siempre se beneficia: si el IPC es negativo, el recibo se congela; si no, se repercute en la factura".