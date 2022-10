El terrícola más familiar de Castrillón: Juan Pablo Carpintero

Nació un 9 de abril de 1988... Aunque él, si puede, prefiere decir que fue un 1996. Vino al mundo en Avilés, pero su vida transcurrió en Piedras Blancas (Castrillón), en un hogar con tres hermanos –él es el segundo– y sus padres, él director de oficina de Correos; ella, ama de casa. Ahora es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla: Juan Pablo Carpintero trabaja en el programa televisivo "Aquí la Tierra".

"Soy reportero y cuando se me requiere por ausencia de los compañeros presento en plató", explica. Presentar es lo que ha hecho durante toda su carrera: se puso delante de las cámaras para dar los números de la suerte con el "Telecupón" en Telecinco y pasó luego a copresentar un programa del corazón en Canal 7 de Madrid. Magacines nocturnos, Telemadrid, la TPA... Y, en canales internacionales, condujo un concurso familiar en "Boing", de Mediaset. De ahí que, para muchos, Juan Pablo Carpintero sea casi como de la familia, de esos que se cuelan en casa nada más dar al "on" del televisor.

Pero rebobinemos. Este "chaval" de Piedras Blancas que estos días fue nombrado "Embajador" de la Semana de la Salud de Castrillón estudió en el colegio público "José Luis Rodríguez", el Campiello. Luego siguió en el Ferrota y en el Carreño Miranda, en el nocturno. Luego empezó una carrera a buen ritmo.

"Siempre me gustó el deporte, por eso estudié Magisterio por Educación Física en la Universidad de Oviedo, aunque el primer año lo hice por Educación Musical, otra de mis pasión", relata. Continúa: "Ya en Madrid, cuando comencé a trabajar en la tele me licencié en Periodismo por la Universidad Complutense". Pero antes de esto, Juan Pablo Carpintero, que destaca por guapo, se presentó, por casualidad, apunta, a un certamen de belleza. Fueron sus primeros pinitos frente a la cámara.

"Fui a a Madrid a la final y una agencia se me acercó y me preguntó si quería trabajar en moda y publicidad. Aunque era un mundo desconocido para mí, la verdad es que no me lo pensé: son experiencias curiosas, los desfiles y los anuncios se convirtieron en un trabajo que me permitió encontrar lo que realmente me gustaba. Ahora lo veo todo un poco loco, pero en aquel momento me mudé a Madrid gracias a un amigo que me dejó su sofá.... ¡Gracias Marcos!", cuenta el castrillonense. En 1999 fue nombrado "Míster Asturias".

Su familia, entre tanto, seguía tanto trajín ojiplática: "Acababa de terminar Educación Física y no tenía experiencia en moda o tele más allá de algún desfile esporádico. Luego llegó el Telecupón seguido de otras oportunidades. Me gustó la tele y allí me quedé. Pero esto es una carrera de fondo, aquí no se para", confiesa.

En esa maleta a Madrid dejó muchas cosas en Asturias. "Tienes a la familia lejos, a los amigos también, pierdes contacto con mucha gente, aunque lo ganes con otra que vas conociendo. El ritmo de Madrid es muy diferente. Recuerdo que, cuando cogí el metro por primera vez, pensé que por qué corría toda esa gente si venía otro cuatro minutos después. La respuesta la encuentras cuando al poco tiempo tú vas, incluso, más rápido que esas personas".

Carpintero ve a su gente una vez al mes, más o menos. Pasa las vacaciones en Asturias: "Hago acopio de kilos para quemar durante el resto del año por los campos de España", manifiesta con humor. "Otras veces vengo a compromisos de trabajo o a grabar con ‘Aquí la Tierra", que me encanta enseñar nuestra tierrina".

Aunque habla de Madrid, que ahora es su "casa", el de Castrillón también vivió dos años en México. Trabajó como actor publicitario, actor de novela mexicana... Hasta que recibió la llamada de TVE y Catorce Comunicación.

¿El resumen de su trayectoria hasta hoy? "Es una experiencia única. Conocer España, sus pueblos y ciudades, su gastronomía, los animalillos... y todo viviéndolo en primer persona. Poder contar esto y que los espectadores nos den su confianza en un horario tan competitivo como es la tarde... es un privilegio. También he encontrado mucho cariño de la gente de todos los rincones de España y desde los lugares más remotos", dice este joven de Castrillón que está donde le lleva la vida, ni más ni menos.

Desde la capital considera que en Asturias somos privilegiados: "Cuando viajas más allá del Huerna y dices que eres asturiano enseguida recibes cariño, admiración, nexos de unión con la tierra: mi padre era de Tineo, tuve una novia en Oviedo, vaya vacaciones en.... Sabemos que tenemos muchas cosas, pero pienso que todavía no sabemos todo lo que tenemos". Para Carpintero, Piedras Blancas y Asturias siempre están en su camino.

