"Avilés es un buen ejemplo de que el paso a energías limpias genera empleo y riqueza"

"Hijos del carbón" (Alfaguara, 2020) es el libro que ha catapultado a su autora, la periodista leonesa Noemí Sabugal, a los escaparates de las librerías. Va por la sexta edición, y el viaje que realiza Sabugal por los pueblos y el imaginario popular de las cuencas mineras da fe del fin de un estilo de vida. También abre la puerta a una hipotética continuidad del hilo argumental, pues tras el cierre de las minas han llegado las clausuras de las centrales térmicas y el acelerado proceso de descarbonización de la economía que impulsa el Gobierno obliga a la llamada "industria pesada" a plantearse nuevas alternativas energéticas.

Todavía, pues, hay mucho que contar en clave carbonera y Sabugal ha estado en Avilés hace unos días para ver con sus ojos las baterías de coque antes de que las derriben, entre otros rincones del concejo con "sabor fabril" a donde la llevó un guía de lujo, el ex jefe de Documentación de Ensidesa y colaborador de este diario Javier Gancedo.

–¿Qué impresión le ha causado lo que ha visto?

–He visto tantas cosas relacionadas con el carbón desaparecer que, la verdad, ya no me sorprende nada. Pero como antigua huésped que fui del hotel que hay al lado de las baterías, me abruma verlas apagadas y el proceso iniciado para desmantelarlas.

–"Hijos del carbón" va por la sexta edición, ¿a que atribuye tal éxito?

–Lo ignoro, pero me pone muy contenta porque es un libro muy importante para mí, dado que vengo de ese mundo –soy nieta e hija de mineros– y he tratado de dar voz a las miles de personas que dedicaron su vida al carbón.

–El libro, por coincidencia temporal con los cierres mineros, es como una crónica de una muerte anunciada.

–Me planteé escribirlo al hilo del cierre de la Hullera Vasco Leonesa y con la perspectiva de que de 2018 en adelante se encadenarían más cierres mineros y de centrales térmicas. Pensé que un cambio social, económico y emocional de semejante magnitud debía ser contado.

–Me interesa especialmente ese cambio "emocional" al que alude, ¿a qué se refiere?

–En mis andanzas por las cuencas mineras, territorios en proceso de vaciado, detecté mucha nostalgia y ese es un sentimiento muy difícil de gestionar que se puede convertir en un lastre que impida seguir adelante. Casi prefiero el uso de la palabra memoria: recordar lo que fuimos sin dejar, por ello, de trabajar en lo que queremos ser.

–¿Qué alternativas ve usted al carbón?

–Es difícil llenar una vacío de tal magnitud, el fin de esa actividad abre un agujero negro que provoca una campo gravitacional que lo absorbe todo: térmicas, cementeras, siderurgia... industrias tradicionalmente asentadas cerca de los pozos por conveniencia productiva. Sin diversificación parece que tras la minería no habrá nada y para que haya diversificación debe haber, claro está, previsión; y por qué negarlo, algo de suerte.

–Para impulsar esa diversificación hubo riadas de dinero...

–Ya, pero en general se echó en falta un diseño integral, una visión global que diera eficacia al uso de esos fondos.

–Y ahora, la descarbonización de la economía; esto sigue.

–Esa será una cuestión clave en los próximos años. En estos momentos reina una gran incertidumbre porque circunstancias como la guerra en Ucrania no ayudan a clarificar el escenario energético. Pero sí, está claro: el reto de la gran industria es subirse al tren de las energías limpias.

–¿Ve más riesgo u oportunidad en ese proceso?

–El nuevo modelo energético, el que según las empresas se apoyará fundamentalmente en la eólica y el hidrógeno verde, tiene potencial para crear empleo y riqueza; y salta a la vista, basta darse una vuelta por su ría, que Avilés es un buen ejemplo de ello.