Bueno, acusado de cohecho: "El promotor no aceptó rebajar las viviendas a construir en Quintana de Chacón"

Si el convenio de Quintanas de Chacón, en la localidad corverana de Las Vegas, no ha cobrado forma todavía fue porque su promotor "se negó a cumplir las enmiendas que los técnicos municipales habían hecho a su plan", aseguró ayer en los juzgados de Oviedo el exconcejal de Urbanismo de Corvera Enrique Bueno (IU), acusado por un constructor como presunto autor de un delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas. Piden para él las acusaciones particulares y el Ministerio Público tres años y medio de cárcel y una multa de 13.000 euros.

Bueno se sienta estos días en el banquillo junto a Ramón Menéndez Chaves, el exsecretario general del Ayuntamiento de Corvera, para el que la acusación particular y la Fiscalía reclama un año de cárcel y 6.500 euros de multa como cooperador necesario.

Las dos acusaciones, la Fiscalía y las defensas de los acusados interrogaron a Bueno durante varias horas (sigue el interrogatorio esta mañana). Dejó claros varios asuntos. Uno fue que fue el promotor "el que se presentó en el Ayuntamiento" para promover un plan de urbanización de la manzana de Quintanas de Chacón –la acusación sostiene que fue el Ayuntamiento el que se lo había solicitado al constructor–. También dejó claro que si el plan no se materializó fue porque el acusador se negó a llevarlo a cabo. Bueno explicó que asistió a una reunión en la que se le indicó al constructor que su plan no podía desarrollarse porque el número de viviendas que proponía era un 50 por ciento más de lo que el Ayuntamiento, a través de informes técnicos, dijo, indicaban. El constructor, según el relato de Bueno, quería levantar 300 viviendas y el Ayuntamiento dijo que tenían que ser 200. Además, el consistorio reclamó 100 plazas de aparcamiento públicas. "Se negaron él y sus socios y se levantaron de la mesa", señaló Enrique Bueno.

Las dos acusaciones y la Fiscalía plantearon su interrogatorio sobre el hecho de que Bueno hubiera apoyado con su voto un Plan General de Ordenación Urbana (en el que estaba incluido la posible intervención en Quintanas de Chacón) pese "al deber de abstenerse" porque, según los acusadores, el exconcejal estaba afectado "directamente" por el plan que le ha llevado ahora al banquillo –nueve años después de iniciarse la causa y tras cinco suspensiones–.

El exconcejal reconoció que su vivienda particular está en la zona de Quintanas de Chacón, pero que esta circunstancia no le impedía votar. El Ayuntamiento de Corvera pidió un informe al secretario al respecto –si podía votar el PGOU teniendo en cuenta que su casa está donde está–. El secretario lo emitió por escrito, recordó su abogado en el alegato al jurado; la Fiscal, sin embargo, aseguró que fue "de palabra". En este informe, explicó Bueno, se decía que si él –el entonces concejal– no podía votar no podían votar el resto de los concejales con propiedades inmobiliarias del Pleno porque el PGOU les afectaría a todos.

A preguntas de su abogada defensora –y también del letrado de su compañero de banquillo– explicó que en 2011 (ya no era concejal de Urbanismo: en 2008 había habido un moción de censura contra PSOE e IU) votó un borrador del PGOU. "No, nadie me pidió que no votara". En 2013 se aprobó el provisional (volvía a ser concejal de Urbanismo). Entonces Foro impugnó el acuerdo plenario porque había votado Bueno. El TSJA, recordó Bueno, dio de paso el acuerdo según una sentencia que seguía los argumentos del informe del secretario, esto es, que la afectación personal de Bueno por el PGOU era igual al de resto de los concejales con propiedades. Y rechazó la impugnación. "¿Es cierto que el plan que se aprobó definitivamente en 2015 es el vigente?", le preguntó la defensa de Menéndez Chaves. La respuesta de Bueno fue "sí".