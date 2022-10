Los proyectos "made in Asturias" buscan lucirse en la feria de energías "verdes"

"Decir que la industria de las renovables representa el futuro, es faltar a la realidad. Las renovables son el presente. Un presente traído de un pasado prometedor y que las nuevas circunstancias mundiales que estamos viviendo (...) muestran un momento de cambios, inversiones, adaptaciones y como no, de negocio". Bajo esta premisa abre hoy sus puertas el salón bianual de las energías renovables, "NorteRenovables". El espacio estará dividido en tres áreas: una parte de marketing, donde se desarrollarán los talleres, demostraciones y presentaciones; una parte expositiva; y una tercera en la que se sucederán jornadas técnicas en las que participarán profesionales e instituciones de prestigio que permitirán conocer y debatir sobre temas de actualidad y conocer muchas de las novedades que plantea el sector.

La ponencia inaugural correrá a cargo de María Belarmina Díaz Aguado, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias. Hablará de "La transición energética en clave de oportunidad". Será a las 10.30 horas. Luego, de doce a una de la tarde, se presentarán proyectos "Made in Asturias". Participarán Iván Llaneza, director de Ingeniería de proyectos de Solar Steel; Luis Bausela Sánchez, Head of New Business Development Duro Felguera Green Tech; Ricardo Rodríguez, director general de Asturfeito y Rogelio Peón, director de Tecnología TSK. Las jornadas se sucederán en horario de mañana y tarde. Un sesenta por ciento más de expositores procedentes de seis comunidades autónomas, más de medio millar de profesionales inscritos y dieciséis empresas llegadas a Avilés desde Chile, Colombia, Perú, Reino Unido, México y Marruecos son algunos datos de participación de esta feria que se desarrollará hoy y mañana en La Magdalena.