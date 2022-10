"El Ayuntamiento habló desde el principio del párking", sostiene un socio del promotor de Quintanas

La Fiscalía llamó a declarar ayer a Ignacio Pérez Eguigaray, que se presentó como perito y testigo en la sección tercera de la Audiencia Provincial –donde está semana se está juzgando al exconcejal de Urbanismo de Corvera, Enrique Bueno, y al antiguo secretario general del mismo Ayuntamiento, Ramón Menéndez Chaves–. Dijo que era arquitecto y socio "minoritario" del promotor de Quintanas de Chacón, en Las Vegas.

Reconoció que la petición de un aparcamiento en el subsuelo de la zona que él y el promotor que denunció a Bueno y Chaves quieren desarrollar "estaba desde el principio". Eso también lo dijo José Luis Vega, el antiguo alcalde de Corvera. Y, además, Chaves, cuyo interrogatorio abrió la segunda sesión de un juicio que empezó a instruirse hace nueve años y que ha sufrido cinco suspensiones.

Pérez Eguiagaray también dijo que estando él delante "Bueno no pidió dinero, sólo habló de que quería desarrollar la zona". Bueno es propietario de una casa en la zona afectada por las pretensiones del promotor de Quintanas de Chacón. "Dijo que no quería entorpecer el desarrollo y que no quería ser más que cualquiera de sus vecinos", subrayó. Y diciendo esto reconoció a continuación que la recalificación del suelo de su casa (hay más parcelas recalificadas tras la aprobación del PGOU vigente, el aprobado en 2015) "salió muy beneficiado" porque le permite casi multiplicar por tres el aprovechamiento urbanístico en la zona. La Fiscal apostilló: "Él asegura que no puede construir porque la superficie de su parcela es inferior a la mínima". Pérez Eguiagaray aseguró que sí, pero que "no es habitual que los ayuntamientos nieguen licencia aunque no tenga la parcela mínima" porque los ayuntamientos ponderan de manera destacada "la habitabilidad" de la construcción frente a los metros cuadrados. "También puede aliarse con un colindante", intervino la Fiscal. Y el arquitecto dijo que sí.

Nacho Martínez, técnico de la mancomunidad de Avilés encargado de hacer el catálogo patrimonial del PGOU, explicó que su labor no fue fiscalizada nunca por Bueno. "El concejal no tenía conocimiento del desarrollo del convenio", añadió. "Cuando hago el catálogo no miro de quién es el bosque que hay salvaguardar porque en las fichas sólo hay una referencia catastral y ningún nombre".

La segunda jornada del juicio contó también con la presencia de dos de los hermanos propietarios de una de las fincas afectadas por el plan de desarrollo del promotor que abrió el proceso. Los dos –que son acusación particular en esta causa– aseguraron que el constructor había presentado una opción de compra sobre la vivienda. El primero dijo que se querelló contra Chaves, Bueno (pero también contra el aparejador y el jefe de Policía Local) porque consideraba que habían devaluado su finca. Esa causa se sobreseyó. Las defensas los dos acusados preguntaron a la hermana si sabía por qué estaba acusando a Chaves y Bueno. No acertó a decirlo. Lo que sí que dijo que había entregado un poder para ello al promotor.