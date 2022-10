El joven científico ovetense David Roiz del Valle pronunció ayer la conferencia "Descubriendo el ADN: desde las medusas inmortales hasta el covid 19" en un acto organizado por la asociación cultural La Serrana en Avilés. Roiz del Valle investiga desde el año 2015 en el laboratorio del bioquímico Carlos López Otín.

–¿Por qué se decantó por la bioquímica y la oncología molecular?

–Siempre tuve claro que lo que me gustaba era la ciencia, pero fue una estancia en unos laboratorios de investigación, donde tuve la oportunidad de hacer al final de Bachillerato, la que me orientó hacia la Biología. Cuando empecé la carrera, contacté con Carlos López Otín y me ofreció la oportunidad de poder empezar en su laboratorio, donde descubrí que el mundo de la Biología molecular era lo que me atraía.

–Viene a Avilés con las "medusas inmortales".

–Decidimos estudiar esta especie de medusa, "Turritopsis dohrnii", porque ante condiciones adversas es capaz de "volver atrás en el tiempo" y rejuvenecer. La naturaleza no favorece la inmortalidad porque sí: en esta especie, le permite esperar a ocasiones más propicias para poder reproducirse y así perpetuarse.

–Estos últimos hallazgos, ¿abren puertas a la eterna juventud, a la tan buscada inmortalidad?

–No, ninguno de nuestros trabajos busca un elixir de la juventud ni similares. Mediante el estudio de estos mecanismos, esperamos aportar conocimiento que ayude a comprender cómo se desarrolla el envejecimiento desde un punto de vista molecular, y así paliar las enfermedades asociadas al mismo (Alzheimer, enfermedades cardiovasculares…) y mejorar la calidad de vida de las personas más que alargar la esperanza de vida.

–A nivel sanitario, de nuevo en relación con la medusa, ¿qué puertas abre a la ciencia?

–En este trabajo hemos hallado una serie de herramientas moleculares que usan estas medusas y que pueden facilitar su rejuvenecimiento cuando lo necesitan. Estos mecanismos, relacionados con el mantenimiento y reparación del ADN o la diferenciación celular, entre otros, pueden ser relevantes de cara a entender el declive que se produce en el envejecimiento en otras especies, como la nuestra, y proponer posibles dianas terapéuticas.

–Si le digo covid-19, ¿me dice?

–La covid-19 ha sido un desafío para todos, desde el punto de vista social y también desde el científico. Sin embargo, creo que ha dejado ver el potencial de la ciencia para resolver problemas cuando se destina esfuerzo y presupuesto. En apenas un año se pudieron desarrollar las primeras vacunas contra un virus que era prácticamente desconocido cuando empezó la pandemia. Se han publicado miles de artículos de grupos muy diversos, y creo que ha mostrado que con colaboración e inversión muchas enfermedades a las que nos enfrentamos podrían comenzar a esclarecerse.

–Como científico e investigador, ¿cuáles son los proyectos en los que trabaja ahora mismo?

–Aparte de estos proyectos que presentaré en Avilés, en los que he colaborado estos últimos años, mi tesis se desarrolla en torno al ARN no codificante, unas moléculas aún llenas de misterio y que se ha visto que tienen un papel regulador fundamental en muchas patologías como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

–¿Y cuáles son sus retos?

–Durante lo que queda de mi doctorado espero seguir pudiendo aprender de mis mentores, Carlos, Alejandro y Xurde, tanto en lo científico como en lo personal. También seguiré formándome y teniendo la oportunidad de participar en trabajos como los que presento en Avilés, dirigidos por gente como Maria, Dido, Alejandro y Gabriel, que con su esfuerzo constante han realizado importantes contribuciones para el estudio del envejecimiento y patologías como la covid.

–¿Tiene el respaldo que merece la ciencia en Asturias?

–Las condiciones laborales en el mundo de la ciencia han mejorado bastante en los últimos años. Aun así, sigue habiendo una gran precariedad e incertidumbre, especialmente después del doctorado, a la hora de estabilizarse. No podemos ser espectadores pasivos y depender de la producción científica de otros países; si queremos que aumente el peso de Asturias en España y Europa, el empuje a la ciencia debe ser fundamental, y para eso es necesario mejorar las condiciones, no sólo a nivel de financiación, sino también agilizando y digitalizando los trámites burocráticos, fijando con claridad los plazos de las diferentes ayudas ofrecidas...