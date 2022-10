El avance de las renovables exige reciclar y formar a miles de profesionales en Asturias

El desarrollo de las energías renovables supondrá la formación y reciclaje de miles de profesionales en Asturias para cubrir la demanda de las empresas. Son al menos cinco los campos básicos que aseguran una incorporación inmediata al mundo laboral ante la escasez de profesionales. Todos ellos relacionados con la digitalización, la automatización y el tratamiento de datos a gran escala o "big data".

La formación centró la última de las mesas de especialistas que han intervenido en el III Salón Norte Renovables, organizado por la Cámara de Comercio de Avilés en colaboración con el Ayuntamiento y que ayer se clausuró confirmándose como una cita anual de ámbito nacional e internacional. Fuentes camerales indicaron que este certamen, especializado y muy técnico, había alcanzado la cifra de 2.000 visitantes, de los que unos 400 procedían de otras comunidades autónomas y de otros países. Además, casi 700 participaron en las distintas jornadas técnicas. Unas cifras que confirman el éxito de una cita que cumple su tercer aniversario y que hasta ahora era bianual.

"Formación y empleo renovable" fue el título que englobó las ponencias de dos empresas dedicadas a ese ámbito, cuyos representantes, Luis Candela, de Mpv Solar Reference, y Oriol Sarmiento, de 3IE Energía, coincidieron en las "enormes necesidades que existen de profesionales" y "de oportunidades y retos" que plantea la transición energética. Sarmiento facilitó datos concretos. Según un estudio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, España es el país con más necesidad de profesionales sólo por detrás de Alemania. Es más, el aumento neto de empleo hasta 2030 se calcula entre 253.000 y 348.000 puestos al año en el conjunto del país.

Pero fue Javier Cueli, director general de Enseñanzas Profesionales del Principado, quien matizó que "es mejor hablar de renovación de empleo que de empleo renovable". Y señaló los cinco campos básicos de formación para los nuevos tiempos y desafíos: la electrónica de potencia, los sensores inteligentes, la analítica de datos, programación y conectividad. "Si formamos a muchas personas en estas materias, conseguiríamos una rápida capacidad de incorporación laboral", señaló. Además, insistió en un aspecto: "la formación no tiene atajos. Un curso de unas horas sólo sirve para que una persona con conocimientos previos adquiera más conocimientos de manera rápida". Con ello, sin decirlo, defendía la Formación Profesional como llave para incorporarse al mundo laboral con garantías.

Juan Carlos Guerrero, concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, reforzó la apuesta por la Formación Profesional, a la vez que explicó el programa de Formación a la carta con compromiso de contratación que impulsa el consistorio avilesino en colaboración con Femetal, la patronal del metal asturiano, y el Cluster TIC. Se trata de un plan flexible que incluye teoría y práctica destinado a personas desempleadas y cuyo objetivo es cubrir las necesidades de personal de las empresas. Sólo en lo que va de año ya se ha formado a 124 personas y la inclusión media es del 60 por ciento.

La energía solar centró ayer las primeras ponencias, empezando por la gestión de la energía, la constitución de comunidades y el entorno residencial. Francisco Rodríguez, presidente de Astuenerxía, explicó en qué consiste esta comunidad energética pionera en Asturias, que opera en Llanera, y el "mar de posibilidades" que permite aprovechar. Moisés Garrido, gerente del grupo Mya, centró su ponencia en las ventajas, o no, de instalar placas fotovoltaicas con batería, y Pablo Campo, director general de Distribuciones Solares del Principado, explicó las ventajas y desventajas de aislarse de la red de suministro actual. En ambos casos, los ponentes insistieron en la necesidad de contratar previamente un estudio profesional en el que se analicen no solo todos los aparatos y sistemas electrónicos que hay en el domicilio, –desde el wifi hasta la piscina, sino también el tiempo y horas de uso, para saber si es rentable o no apostar por la instalación de placas fotovoltaicas. "No es lo mismo para alguien que está en casa y puede gestionar cuándo y cómo consume que para quien no está en todo el día", coincidieron en señalar.

La parte legislativa y las innovaciones e instalaciones acreditadas fueron también objeto de análisis por parte de especialista, con la intervención de Marc Griñena, director de ventas en Kostal Solar Electric para España y Portugal, Daniel Catalán, director financiero de Abora Solar, y Manuel Cabielles, presidente de Ineltas, la asociación empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias, que destacó y explicó la importancia del instalador en el autoconsumo.

El futuro: los coches eléctricos como "baterías andantes" y la energía fotovoltaica aérea

"Nuevos horizontes" fue el título de la mesa que moderó Covadonga Jiménez, jefa de la edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA, y en la que se plantearon dos desafíos de futuro que suscitaron un enorme interés entre el público: los coches eléctricos como "baterías andantes" y la energía fotovoltaica aérea. Manuel Rico Secades, catedrático de la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo en Gijón, centró su ponencia, de manera muy reducida, en los sistemas electrónicos para almacenamiento energético. Pero el mayor interés lo suscitó al plantear que un vehículo eléctrico es "una microrred eléctrica" y podría utilizarse como inyector de energía. Ya hay un experimento pionero en Japón, donde Nissan tiene un área de aparcamiento en el que se paga con la energía de los coches y no con dinero. "Las posibilidades están aún sin explorar", afirmó.

El ingeniero de minas José Raúl González Ruisánchez, presentó "una nueva forma de despliegue de la energía fotovoltaica, para llegar donde nadie había pensado". Es la fotovoltaica aérea, un proyecto desarrollado junto con el también ingeniero de minas José Luis Peón González. Se trata de montar las placas solares sobre una estructura metálica suspendida de al menos dos cables de acero cuyos extremos están anclados, con lo que se pueden salvar zonas montañosas a la vez que se reducen el impacto medioambiental de los parques solares y permite utilizar el suelo para uso agrícola, ganadero, e incluso el tráfico.