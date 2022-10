Desarrollar tu idea de negocio, y posicionarla en Internet, ofreciendo una solución integral con marketing online y, lo que es más importante, acompañar al cliente durante todo el proceso. Este es, en líneas generales, el principal ámbito de actuación de la consultoría tecnológica Girol Consulting, la cual se ha alzado con el XXIV Premio Emprendedor "Futuro Avilés" que concede la Cámara de Comercio. Un galardón que reconoce a aquellos nuevos empresarios que destacan por las innovaciones implantadas en sus sistemas comerciales, técnicos o de gestión, por la originalidad y calidad de su producto, por el servicio que presta o por el empleo generado.

Esta micropyme tecnológica, que comenzó en 2019 y en 2021 se constituyó como sociedad, cuenta con una plantilla de 8 personas y se dedica principalmente al desarrollo web, desarrollo de apps, posicionamiento SEO y campañas de marketing online. Tras tres años de andadura cuenta con casi 700 clientes repartidos por la región y el país, así como algunas compañías internacionales pues recientemente han incorporado nuevos servicios a la empresa. "Ahora hacemos conectores de stock a nivel internacional, y tenemos como clientes a la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, al Grupo Roxu, a Cafés El Globo o a la empresa búlgara Kikkaboo", destaca el avilesino Daniel Álvarez, impulsor y CEO de la empresa, que es técnico en Sistemas Informáticos, técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, y experto en Ciberseguridad e Informática Forense por la Universidad de La Rioja, habiendo ofrecido diferentes charlas sobre ciberseguridad en el Idepa.

Álvarez cambió las botas de fútbol –jugó de mediocentro en el Navarro, el Candás y el Praviano– por las nuevas tecnologías. Álvarez aglutina casi dos décadas de experiencia en el sector, pues se inició en el ámbito de la programación cuando tan solo tenía 15 años y, tras participar en la creación de cuatro empresas, hace tres años decidió poner en mancha la suya y en solitario. Comenzó desde casa, después dio el salto a una oficina en la calle Uría ovetense, y hace más de un año, tras el estallido de pandemia, se asentó en el centro de empresas La Curtidora de Avilés. Además, cuenta con delegación en Barcelona y equipos comerciales en la citada Ciudad Condal, así como Madrid, Valencia y A Coruña.

Esta agencia de diseño y desarrollo web no es una consultoría tecnológica al uso, pues, como comenta Daniel Álvarez, principalmente se dedican a desarrollos propios, desde webs a intranets, pasando por la venta online y las aplicaciones. "Nos salimos un poco de lo que es la agencia tradicional, pues realizados plugins en WordPress, módulos en Prestashop y un montón de operaciones que no están al alcance de una agencia convencional. Nos metemos mucho en las ‘tripas’ de las páginas web", destaca. "Esto unido a nuestro conocimiento en sistemas, vinculado a la programación, hace que todos los desarrollos sean más robustos y podamos resolver muchas más cuestiones". A esto se le une una de sus principales características, pues se trata de una empresa que nunca deja solo al cliente. "Hay mucha gente que hace páginas web y luego abandona al cliente, que a veces no sabe ni tocar el contenido, ni editar la página web, y se ponen nerviosos, pues no es algo que esté al alcance de cualquiera, hay que saber", comenta Álvarez. "Nosotros estamos haciendo programas de fidelización en los que el cliente siempre está cuidado, atendido, con las incidencias a la orden del día y contando siempre con la ayuda de un técnico. Estamos creciendo en ese ámbito para que la gente no se sienta sola a la hora de promocionar su negocio online".

El XXIV Premios Emprendedor "Futuro Avilés", al igual que en años anteriores, cuenta con el patrocinio del Banco Sabadell y el apoyo de entidades de referencia asturianas, implicadas en el desarrollo de las empresas innovadoras. Además de una dotación económica, la empresa ganadora recibirá una estatuilla conmemorativa, así como difusión en medios. La fecha y formato de la entrega del premio están por definir.