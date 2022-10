"‘El animal de Hungría’ debería estar en el canon de Lope como ‘El castigo sin venganza’"

Ernesto Arias (Cangas del Narcea, 1969) en realidad se siente de Lugones, en Siero. Allí se crió, allí se inició en el mundo del teatro. Se diplomó en el Instituto de Teatro y Artes Escénicas de Asturias (ITAE) y contribuyó al nacimiento del teatro de La Abadía, en Madrid. Este trimestre vuelve a Asturias por partida doble: esta noche (20.00 horas) se representa en el Centro Niemeyer su última dirección escénica: "El animal de Hungría", de Lope de Vega y, en diciembre, también en el complejo cultural de la ría, será el rey Basilio de "La vida es sueño" de Pedro Calderón de la Barca y de Declan Donnellan. "El animal de Hungría" se representa por la mañana, además, para 900 escolares de nueve institutos de la comarca: estudiantes de 3.º de ESO a Bachillerato. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Cómo llega a "El animal de Hungría"?

–A través de un grupo de jóvenes recién licenciados en la Real Escuela de Arte Dramático (RESAD). Se ponen en contacto conmigo para que les dé un taller de verso. Me parece fenomenal y les digo entonces que busquen una obra poco conocida para poder trabajar sobre ella mejor. Siempre es más fácil de analizar que, no sé, "El perro del hortelano" porque con textos conocidos siempre tienes tus prejuicios. Se ponen a leer y sale "El animal de Hungría", la leo y me parece una comedia maravillosa.

–Una rareza.

–Debería estar incluida en el canon de Lope como "El castigo sin venganza" o "La dama boba". Así que sí, empezamos a trabajar en "El animal de Hungría", pero sin salirnos del ámbito del taller. Son ellos los que, de repente, quieren montarla. Les pido tiempo para pensar cómo abordarla, para buscar la financiación. Resulta que nunca antes se había llevado a escena. Ni siquiera en la época de Lope de Vega.

–Ah, ¿no?

–Nunca. Sólo conocemos alguna puesta en escena, pero del teatro "amateur", del teatro universitario mexicano. Luego descubrimos que Margarita Xirgu la propuso en 1935 para celebrar el tercer centenario de la muerte de Lope, pero no se hizo.

–Así que había que montarla.

–Claro. Por lo menos intentar hacerlo. Llamamos al Corral de Alcalá y conseguimos el apoyo de Mariano de Paco, del festival de Peñíscola. Ellos se hacen llamar "Colectivo Állatok", que es como se dice "animal" en húngaro. Ellos tenían muy claro que había que presentar el espectáculo directamente para los jóvenes. Porque parece que para dirigirte a ese público tienes que tratar sus problemas. Ellos son jóvenes, apasionados por el verso y los siglos de Oro... Quieren transmitir eso.

–De hecho, tienen una función para escolares esta misma mañana. ¿No?

–Sí, eso es. A esa voy a poder asistir, pero a la de la tarde no. Tenemos bolo en Gerona de "La vida es sueño".

–Está yendo muy bien, ¿no?

–Actuamos en Alcalá, en Almagro, en Toledo y hasta en Los Ángeles. Me hace mucha ilusión llevarla a Avilés.

–La obra parte del ataque de una criatura desconocida a un pueblo pobre.

–Están atormentados porque piensa que fuerza doncellas y mata ganado, pero es una comedia que se sustenta sobre la idea del mito de la comedia. Lo que me resulta más interesante es que está protagonizada por dos mujeres: Teodosia, criada apartada de la civilización, y Rosaura, fuera del mundo. Poco a poco van cuestionando ciertas costumbres sociales que se refieren, principalmente, a las mujeres.

–Parece que con "El animal de Hungría" pasó como "El monstruo de los jardines", de Calderón.

–El patrimonio del siglo de Oro es inmenso. Está bien que una y otra vez se monten los más clásicos, pero existe un tesoro que está por estudiar. En este sentido, la labor "arqueológica", en cierta manera, es una gran labor.

–Pero su montaje no es "arqueológico".

–La arqueología escénica no existe. Nadie ofrece un espectáculo como se hacía en el siglo de Oro: todo el teatro es contemporáneo porque se hace para el público contemporáneo. En todo caso, nosotros apenas hemos modificado a Lope. Entiendo que los textos más conocidos son los que se pueden reinterpretar más libremente. He visto tantas veces "La vida es sueño" que ya me la sé. El respecto por el original tiene que ser mayor en títulos desconocidos.

–Y, además, los clásicos lo que querían era llegar al mayor número de personas posible.

–Claro. Eso mismo nos pasa a nosotros: queremos que todos los que se acerquen a nuestro espectáculo lo gocen y lo disfruten tanto como nosotros lo hicimos cuando lo montamos.