La subida de la tarifa del agua, en el aire por el rechazo de todos los grupos de la oposición

La subida de la tarifa del agua que el gobierno avilesino preveía aprobar en el Pleno ordinario de este mes de octubre, en el que se abordan las ordenanzas fiscales de 2023, está en el aire. Todos los grupos de la oposición tenían previsto al cierre de esta edición votar en contra de la subida del 10,6% (porcentaje que corresponde al IPC de agosto, como viene establecido en el contrato del servicio). Así las cosas, el PSOE se queda solo y sus votos no son suficientes para aplicar esa subida que viene recogida en el contrato. No se descarta que ese punto del orden del día del pleno de ordenanzas se acaba retirando en el último momento.

La de ayer fue una jornada maratoniana en busca de apoyos por parte de los socialistas avilesinos, pero esos contactos llegan demasiado tarde, según la oposición. Tanto Cambia Avilés (CA) como Vox comunicaron desde que trascendió la propuesta fiscal para 2023 que votarían en contra de la subida de la tarifa del agua. La primera fuerza de la oposición, además, ha emprendido una auténtica campaña en contra de lo que considera un "tarifazo" y la fuerza más a la derecha de la Corporación no se ha movido un ápice de su postura inicial.

Esta vez tampoco cuenta el PSOE con el apoyo del Partido Popular (PP), grupo con el que se aprobó en su día el contrato del agua y que hace un año votó a favor de la compensación de dos millones de euros al socio privado (Asturagua) para empezar a compensar el desequilibrio económico del contrato, entonces millonario. La junta local del PP aprobó este miércoles "por unanimidad" votar en contra de la subida. "Hace un año votamos a favor de la compensación por responsabilidad, ante el temor a entrar en un contencioso y para evitar meter al Ayuntamiento en un problema. Entonces acordamos seguir trabajando, participar en reuniones, conocer la situación real de la empresa del agua y del desequilibrio del contrato. Pues desde entonces no nos convocaron a ninguna reunión y todas las propuestas que hacemos desde el PP, ni se estudian. Había un problema serio sobre la mesa y no se tocó. Tenemos que votar que no", argumentó la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

Salvo sorpresas de última hora, no habrá esta vez una abstención de Ciudadanos (Cs) que permita al gobierno local salvar los muebles con este asunto. En la formación naranja sostienen que ya comunicaron hace días (el martes) a los socialistas que votarían en contra de la subida de la tarifa del agua. "Llevamos pidiendo documentación de las cuentas de la empresa del agua desde febrero o marzo y desde entonces nos llevan dando largas. Llegados a este punto nos dicen que no hay un contrato que cumplir y nada que debatir. Ese contrato lo concibieron el PSOE y el PP, pero el PP ahora dice que vota en contra y no salen los números. Nosotros estamos en el no", apuntó el portavoz municipal de Ciudadanos, Jose Ferrera.

Desde que comenzó la negociación fiscal, también el edil no adscrito Javier Vidal García viene condicionando su voto a una información que no acaba de llegar. "Votaré en contra salvo que digan (los socialistas) públicamente la cifra que hay que desembolsar para equilibrar el contrato del agua. Lo dejé claro desde el primer momento y lo he vuelto a recordar", apuntó ayer el no adscrito.

Dado el bloqueo, tanto desde Ciudadanos como Vidal García plantearon ayer al portavoz del grupo socialista, Manuel Campa, retirar del orden del día del Pleno el tema del agua y que se abra un periodo para facilitar la información que vienen solicitando los grupos de la oposición. Esto implicaría llevar la subida de la tarifa a un pleno extraordinario, con la posibilidad de incluirlo en el que está previsto convocar sobre el trámite urbanístico de los suelos de Baterías.

El PSOE esgrimió ayer unas sentencias de dos ayuntamientos (Santiago de Compostela y el leonés de Andrés del Rabanedo) a los que se acabó condenando por no aplicar las subidas del IPC que vienen recogidas en sus respectivos contratos del agua. Sendos municipios tuvieron que acabar dando marcha atrás y afrontando pagos millonarios. Pero esos fallos, con los que el PSOE advirtió a la oposición de las posibles consecuencias de no aplicar la subida, tampoco fueron suficientes para convencerla.