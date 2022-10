El amor como base de la educación

El psicólogo y profesor universitario Javier Urra (Estella, Navarra, 1957) lleva años estudiando los comportamientos de los menores, las relaciones con sus progenitores y la educacióndesde diferentes ámbitos como la Fiscalía y los Juzgadores de Menores de Madrid. Como psicólogo conoce los conflictos paternofiliales y las emociones y de eso habló ayer en el salón de actos del IES Carreño Miranda.

Horas antes, Urra conversó con LA NUEVA ESPAÑA sobre su ponencia titulada "Lo esencial de la educación" y otros asuntos. "La esencia de la vida es fácil de explicar: es amar a fondo perdido sin recibir nada, no es querer y por supuesto, nada tiene que ver con poseer", señaló el especialista, que quiso hablar de la naturaleza, de la naturaleza humana, como un concepto amplio en el que importa y mucho la capacidad de "reirse de uno mismo, de tener sentido del humor y sobre todo, entender la educación como algo para saber cómo enfrentarse a la vida". "Lo esencial en la educación es el amor y dar respuesta a ese amor, pensar en el para quién más que en el para qué", remarca el profesor, que huye del egoísmo del "yo, mí, me, conmigo" en sus reflexiones.

"Sin amor, un ser humano no puede ser feliz", remarca. "Estoy preocupado porque vemos muchos jóvenes que no tienen una razón de vida, porque no se les ha transmitido la esencia de la vida y claro, les hace falta ilusión", añadió.

En el campo de la educación y las relaciones paternofiliales, Urra puso algún que otro ejemplo como el de un niño pequeño que "no puede ver cómo su padre grita a su abuelo porque lo capta y lo reproducirá" a futuro. Es más, insiste en que uno de los pilares de la educación es "el ejemplo".

Y entiende además que la "sobreprotección" de los menores no es buena consejera para formar a los niños con el fin de que "tengan razón de ser y disfrutar" para disfrutar de la belleza del ser humano, de la música, de la poesía... "El niño necesita amor y seguridad", profundizó.

El psicólogo defendió que "querer a los hijos no es defenderlos siempre hagan lo que hagan". "Los padres no son propietarios de sus descendientes y sí, me preocupan mucho los padres que se creen abogados de sus hijos, no puede ser que defiendan a sus hijos si han violado; a esos niños les depara un futuro horroroso, ¿qué tienen que demostrar esos padres?, ¿le tienen miedo (al hijo)? ¿Saben qué no lo hacen bien y tienen miedo a la crítica de fuera? La pregunta es por qué lo hacen. Por qué esa sobreprotección, por qué defienden al hijo cuando algo no es defendible", remarcó el también presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el que fuera Defensor del Menor en esa comunidad hasta 2001.

Urra desdeña esa manida frase que "los niños y los jóvenes son el futuro". Para él, son el "presente, pero el presente tutelado" y, por lo tanto, se ha de garantizar su seguridad y sus derechos en unos tiempos en los que "el acoso escolar es brutal, hay violaciones en manada y se lanzan gritos desde una residencia de estudiantes de puta y ninfómana, en un mundo en el que todo lo que se dice es algo que ha sido pensado".

Defiende que las redes sociales "unen y aislan" al mismo tiempo e incide además que "el problema no está en la herramienta en sí, en internet, sino en los problemas relacionales". Es más, apunta que el hecho de querer estar y debatir con otros es positivo porque se hace uso de la palabra y del pensamiento, no así la emisión de opiniones categóricas sobre temas que se desconocen. "Yo no puedo opinar sobre física cuántica porque no sé nada de ese campo", apuntó.

Antes de la charla, Javier Urra aseguró que su objetivo es "festejar la alegría de vivir, porque vivir es hacer cosas y no teorizar como dar un beso a la abuela que tiene alzheimer, pese a que ella no se entere".

Y como seres humanos, indicó Urra, formamos parte de la sociedad. Sin embargo, cada uno, parafraseando a José Ortega y Gasset apeló al "yo y mis circunstancias" para explicar que "cada persona nace con un temperamento que no se cambia pese a que las circunstancias pueden llegar a cambiar la personalidad. Cada uno tenemos una psicohistonia, se construye pero culpar solo a la sociedad de todo es una dejación de la voluntad personal", concluyó.