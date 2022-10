La oposición bloquea la subida del recibo del agua por la "opacidad" del PSOE

El considerado por los grupos de la oposición el "tema estrella" del debate de las ordenanzas fiscales de 2023 del Ayuntamiento de Avilés, la subida del recibo del agua, tendrá que volver a Pleno. La Corporación acordó en la sesión ordinaria de este viernes retirar del orden del día los puntos relacionados con el servicio del agua a petición del edil no adscrito Javier Vidal García tras comprobar que la oposición en bloque iba a votar en contra de la subida del recibo del 10,6% (porcentaje que corresponde al IPC de agosto), tumbando la propuesta.

El argumento que esgrime la mayoría para ese bloqueo es la "opacidad" del PSOE sobre la situación del desequilibrio del contrato del agua, del que no se ha aportado información alguna desde que hace un año se aprobó en el Pleno una compensación económica de dos millones al socio privado de Aguas de Avilés (Asturagua). A la oposición se le ha acabado la paciencia y esta vez al PSOE no le han salido las cuentas.

Los puntos relacionados con el contrato del agua se acabaron retiraron del orden del día, tras un intenso debate, con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito (los concejales de Cambia Avilés, Partido Popular y Vox votaron en contra).

"La aplicación del IPC no es una cuestión a debatir, estamos jugando a incumplir un contrato. No sé si merece la pena este show por un euro de media más al mes que traemos en nuestra propuesta (...) Es responsabilidad de toda la Corporación evitar que la empresa nos lleve a un contencioso", expuso la concejala de Hacienda Raquel Ruiz, quien incidió en el esfuerzo de recursos que supone para las arcas municipales la congelación fiscal y de precios públicos para 2023 así como la mejora de las bonificaciones en los comedores y las extraescolares aprobadas ayer.

Fue Javier Vidal García quien agitó el debate con el tema del agua al comunicar que en vísperas del Pleno recibió la información sobre el contrato del agua y Aguas de Avilés que llevaba meses solicitando al gobierno local: "Hay que cumplir los compromisos del contrato pero también conocer la situación real de la empresa. Ayer (el jueves) a mediodía recibí esa información, pero igual no la tienen todos los concejales", dijo para acto seguido pedir el retraso de ese debate en el Pleno.

"El juego ya no es sucio, es imposible", protestó Esther Llamazares, portavoz del PP, grupo que apoyó hace un año la compensación económica de dos millones al socio privado del agua. "Después de mucho estudio, decidimos apoyar su propuesta y nos cargamos con ese San Benito sabiendo que era lo que teníamos que hacer para evitar un contencioso que el Ayuntamiento iba a perder. Pedimos entonces participar en las conversaciones con la empresa y conocer la situación real. O no se han reunido con la empresa del agua o nos han tomado el pelo a todos", protestó.

"Ocultar esta información bajo siete velos es algo que no podemos aceptar y además nos parece una torpeza política por parte del equipo de gobierno. Han conseguido poner de acuerdo a toda la oposición y eso requiere cierta habilidad", apuntó Carmen Pérez Soberón, concejala de Ciudadanos (Cs). El portavoz de la formación naranja, Jose Ferrera, pidió que la retirada de la propuesta de pleno signifique que "a partir de ahora se abra un periodo de negociación y diálogo marcado por la transparencia y la disponibilidad de información por parte del equipo de gobierno para poder llegar a un acuerdo".

Tanto Cambia Avilés (CA) como Vox ya habían manifestado que votarían en contra de la subida del agua desde el mismo momento que trascendió la subida del 10,6%. "La potestad de aplicar la subida del IPC es competencia de este pleno. Si la empresa denuncia, que denuncie", apuntó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola. "Hay argumentos suficientes para votar no a esa subida y que la multinacional lo pelee en los tribunales", subrayó el concejal de Cambia, Primitivo Abella, que recordó que el recurso que planteó la confluencia sobre la compensación de dos millones que aprobó el Pleno está pendiente de resolución.

Fuentes de Aguas de Avilés apuntaron que "las tarifas se revisan anualmente con el IPC de agosto" y recordaron que, "conscientes de la situación actual, y a pesar del desequilibrio, la empresa no ha solicitado un aumento tarifario extraordinario". "Para una familia media, el incremento supone un euro al mes en el recibo. El impacto en la ciudadanía es muy moderado y Aguas de Avilés dispone de ayudas y facilidades de pago. La aprobación de estas ordenanzas es necesaria para mantener el servicio e inversiones ante las escaladas de precios que todos estamos sufriendo. Si esto acabe en una resolución judicial, sería un incumplimiento de contrato y supondría un perjuicio mayor para las arcas municipales y para los ciudadanos", comunicaron desde Aguas de Avilés.

La no aprobación de la tarifa, además, "podría tener un coste de oportunidad añadido": "Al no tener disponibilidad presupuestaria, Avilés podría no aprovechar los fondos europeos activados en el Plan de Recuperación al no poder frente a la cofinanciación necesaria".

La previsión es ahora que este asunto se retome en el Pleno extraordinario que está previsto convocar a principios de noviembre para abordar las condiciones urbanísticas de los terrenos de Baterías.

El edil Pelayo García evita la reprobación por la crisis de Hermanos Orbón

La propuesta de reprobación del concejal Pelayo García que llevó a Pleno la primera fuerza de la oposición (Cambia Avilés) por la paralización de la obra de la plaza de Hermanos Orbón por parte de Patrimonio acabó rechazada por los pelos. Fue Mariví Monteserín quien deshizo el empate a once con su voto de calidad como Alcaldesa. "Desempato con mucho. Gracias, Pelayo, por todo tu trabajo", zanjó Monteserín el debate de la pretendida reprobación.

Fueron las ausencias lo que acabó marcando ese empate técnico. Votaron en contra el PSOE y el no adscrito Javier Vidal y a favor Cambia Avilés, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pero no estaban presentes en el momento de la votación los concejales Agustín Medina (el edil de Cambia no asistió al Pleno, al estar de vacaciones), Estefanía Rodríguez (PP) y Jose Ferrera (Ciudadanos).

Estos dos últimos se ausentaron del salón de plenos antes de que finalizase la sesión. "Es obligación de los concejales estar en los plenos, este es un tema importante", protestó Vox dadas las ausencias.

Todos los grupos reprocharon a Pelayo García la "falta de transparencia" que ha marcado la evolución de las obras en la plaza de Hermanos Orbón, paralizadas por Patrimonio: "Esto es una llamada de atención". "Estamos en campaña, esta será la tónica de aquí en adelante, hoy me toca a mí y mañana le tocará a otro. No me voy a distraer con el ruido interesado", dijo García.

"Todos los partidos estamos de campaña cuando se acercan las elecciones. ¿Mariví fue a Versalles de picnic? Seamos serios. Nuestra misión como oposición es hacer de altavoz de los errores del gobierno para proponernos como alternativa", concluyó Juanjo Fernández, edil de Cambia.