Baeza plantea activar cuanto antes la nueva concesión del Suárez Puerta

El propietario del Real Avilés Industrial, Diego Baeza, pretende que se pueda liquidar cuanto antes la concesión del Román Suárez Puerta y poner en marcha una nueva con el proyecto para el estadio que tiene entre manos. "Espero que cuando [el Ayuntamiento de Avilés] saque la nueva licitación [del Román Suárez Puerta] podamos aspirar a ella como cualquier otra entidad deportiva, llevarnos el concurso y ejecutar el proyecto. Y sin tener que esperar a que expire la concesión en 2024, tiene que ser el año que viene. Para lo bueno y para lo malo, la concesión está totalmente obsoleta", apuntó Baeza.

El objetivo del dueño del Avilés es avanzar a corto plazo en las negociaciones con el Consistorio, pagar la deuda pendiente con el Ayuntamiento (360.000 euros) "cuanto antes" y que la inversión en el estadio avilesino (cifrada en unos 14 millones) pueda activarse ya el año que viene, resolviendo previamente la concesión actual, que vence en marzo de 2024.

Sobre el debate en torno al Real Avilés en el Pleno ordinario celebrado este viernes y el mensaje optimista que transmitió el gobierno avilesino sobre las relaciones con el club y sus proyectos, apuntó: "Todo lo que sea intentar reconducir la situación y llevarla a buen puerto, lo acojo de buen agrado. Espero que no se quede en el tintero. Este es el mejor proyecto para el Avilés y para la ciudad que puede haber hoy en día y también desde hace mucho tiempo. Creo que todos los grupos políticos lo entienden, lo ven bien y parece que por fin se va poder llegar a un entendimiento con el Ayuntamiento y tirar hacia delante".

No le gustaron a Baeza las palabras del edil no adscrito, que dijo no entender que siga sin abonarse la deuda pendiente de 360.000 euros cuando se habla ahora de un proyecto millonario: "Se van a pagar porque no me queda otra. Intenté negociar una manera más light de asumirla. Esa cifra supone un porcentaje muy alto del presupuesto del Avilés de esta temporada". Y sobre las subvenciones al Avilés que incorporará el proyecto de presupuestos de 2023 (ayudas que se activarán una vez se subsane la deuda), señaló: "Es lo marcado y, si se cumple, se agradece. Se pagará la deuda lo antes posible".

En cuanto a la reforma del estadio, Diego Baeza expuso que las infografías a las que se hizo alusión en la sesión plenaria corresponden al proyecto que se presentó en el Ayuntamiento "hace casi dos años": "Ya estamos trabajando en algo totalmente distinto, las circunstancias y el tiempo han cambiado, vamos a modificarlo, pero parece que es viable e irá para adelante".