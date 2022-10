Ceferino Fernández, en su jubilación: "Illas me enseñó a aprender, a elegir, a amar"

Ceferino Fernández Suárez será para siempre el cura de Illas. Aunque cesó como titular de la parroquia este pasado septiembre –el actual es Javier Panizo–, ayer sus vecinos le despidieron con honores en un entrañable homenaje celebrado en el complejo hostelero Marqués de la Moral, en Naveces, (Castrillón) para recordar su paso por el municipio.

El cura de Illas es el único de España con libro de familia numerosa. Lo dicen sus hijos (adoptivos) Pablo, Loli, Carlos y Raúl García Membrive, que ayer no pudieron estar en la comida-homenaje a Ceferino, pero sí le acompañaron en la memoria. "Illas me enseñó a aprender, a elegir, a amar. Illas me enseñó a lo grande", proclamó el sacerdote, en sus palabras de agradecimiento ante los 182 asistentes, ayer, a la comida.

Ceferino Fernández, que nació en Fuejo, en Grado, pero que se crió el barrio ovetense de Guillén Lafuerza, fue también párroco en Hormigueras, en el sur de Madrid, entre Orcasitas y Villaverde,"un poblado chabolista", como recuerda su familia adoptiva.

Este pasado verano, el cura de Illas bautizó a su novena biznieta. También aludió a su etapa en Madrid durante el homenaje de ayer, al que no faltó el Alcalde, Alberto Tirador. "Cuando vine de Madrid para con vosotros, dejar Madrid no me preocupó mucho. Lo que realmente me interesaba era seguir aprendiendo", reconoció. "Y aprendí y gocé mucho en Illas (...) Vosotros me volvisteis a confirmar", concluyó antes de proclamar que "vivir el silencio en Illas fue una gozada".

De manos del regidor del concejo recibió el documento que le acredita como hijo adoptivo de Illas, además de un retrato con "tu Callezuela" al fondo, le dijo Tirador, en agradecimiento a "su gran compromiso". Los vecinos echaron en falta que en la comida hubiera participado algún miembro del Arzobispado, que no envió representante alguno.