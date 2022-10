Pablo García Ovies será el nuevo presidente del Club de Tenis

El Real Club de Tenis de Avilés cambia de presidente. Este sábado la veterana entidad avilesina celebraba elecciones para renovar la ejecutiva. El club había recibido tres candidaturas para los comicios, la de la actual presidente José Ramón Rodríguez, que optaba a la reelección tras alcanzar el cargo en 2018 en la segunda tanda de unas elecciones a las que no se había presentado nadie. En esta ocasión medía sus fuerzas en las urnas con otros dos candidatos, Gonzalo Sabin y Pablo García Ovies, quien fue miembro de la junta directiva de Rodríguez en tres de los cuatro años de mandato. Finalmente fue García Ovies quien se impuso en las votaciones, con 106 votos a favor de su candidatura.

En la última asamblea antes de convocar elecciones José Ramón Rodríguez destacaba la "buena salud" del club al comprobar que no sería el único candidato a la presidencia. "Cuando las cosas no están bien, no suele haber candidaturas alternativas y más aún en estos puestos que son voluntarios", señaló entonces, antes de recordar que él mismo había accedido al cargo "en segunda convocatoria". Anoche valoraba el resultado con normalidad pues consideraba que el resultado "entra dentro de las novedades", previstas para esta etapa. Deja el club con 590 socios, tras haber incrementado el pasado año las cifras de ejercicios anteriores.

Rodríguez asumió la presidencia del Real Club de Tenis, del que era socio hace cuatro años. En su etapa ha logrado varios hitos para la historia de la entidad, como hacer dos pistas de tenis cubiertas, dos de pádel con cristal o pistas multideporte en la zona infantil. Sin embargo, el aspecto que más destaca toda su junta directiva es la apertura a los avilesinos que ha experimentado la entidad en estos años. Rodríguez formaba parte de la ejecutiva anterior a 2018, presidida por José Manuel Vega, quien dimitió por motivos laborales. Tras un primer proceso electoral sin candidaturas, el jefe de administración en el servicio de Cultura del Ayuntamiento de Avilés tomó durante estos cuatro años las riendas del Club de Tenis, del ya era socio desde hace tiempo.

Por su parte, el nuevo presidente, Pablo García Ovies afronta para esta nueva etapa la posible colaboración con el torneo de tenis playa de Luanco. Como se dejó entrever al final de la pasada edición. La veterana entidad avilesina podría ser otro socio colaborador en la preparación del evento que tiene como principales impulsores al Ayuntamiento de Gozón y al Club de Tenis de Luanco.