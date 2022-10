Asturias cobra su parte del "cuponazo" pesquero de merluza asignado en Bruselas

La dirección general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya ha cargado en la base de datos de la aplicación Gestcuotas el "cuponazo" de 4.122 toneladas de merluza concedido hace unos días por la Unión Europea a España. La flota podrá pescar esas toneladas adicionales de merluza gracias a los convincentes informes científicos presentados para avalar la teoría que venían defendiendo los pescadores del Cantábrico desde hace años: que los sucesivos recortes de cupo practicados desde 2014 no guardaban relación con el aparente buen estado del stock.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea autorizó, en base a la petición razonada de España, conceder una cuota adicional de 4.122 toneladas de merluza para la pesca de esta especie en aguas del Cantábrico, lo cual beneficia fundamentalmente a las flotas de la Cornisa. En esa cifra global también va incluida cuota adicional (195 toneladas) para la pesquería en aguas del golfo de Cádiz. Dicha cantidad se añade a las 4.899 toneladas asignadas inicialmente como cupo para este año de la llamada merluza Sur; esto representa una mejoría de las posibilidades de pesca del 84 por ciento, como bien ha subrayado el MAPA.

El pasado 27 de septiembre, y en previsión de que la Unión Europea se plegaría a los argumentos españoles, el MAPA había procedido a repartir 1.000 toneladas a cuenta. De modo que faltaban por incluir en Gestcuotas 3.122 toneladas que son las que ahora se han "cargado" a la cuenta. Gestcuotas es la herramienta informática que contabiliza el gasto de toneladas pescadas de las diferentes especies en aguas españolas; se carga a principio de año con el total del cupo asignado para cada pesquería y se van descontando a diario los kilos capturados. Cuando el marcador de un especie llega a cero se da por finalizada la pesca de la misma.

El reparto entre sectores especializados de la pesca de las 3.122 toneladas adicionales obtenidas y pendientes de asignación queda así: arrastre de fondo, 1.527 toneladas; volanta, 580; palangre de fondo, 286; artes menores, 415; pincho-caña, 31. Para el arrastre de Portugal que faena eventualmente en el Cantábrico se reservan 88 toneladas.

El cupo de merluza Sur (la que pesca la flota asturiana de modo artesanal cerca de la costa y la que capturan los arrastreros de la región en mareas de un solo día) no ha dejado de menguar desde 2015, el año en que se dio por concluido el plan de recuperación de la especie llevado a cabo ante las señales alarmantes de escasez que daba entonces el stock. "No tenía sentido que después del sacrificio que supone un plan de recuperación la Unión Europea nos castigase un año tras otro con recortes del cupo. ¿Para qué aceptamos entonces restringir las capturas de merluza los años previos?", razona el presidente de las cofradías de pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez. Los pescadores asturianos defendían –y Europa ha acabado dándoles la razón– que la abundancia de merluza que ellos veían en la mar no se correspondía con las cifras que los tecnócratas de la Unión Europea ponían sobre la mesa y acababan sirviendo para justificar un tijeretazo tras otro a los cupos anuales.

Con las 4.122 toneladas de cupo adicional de merluza ahora reconocidas, las flotas que pescan en el mar Cantábrico viajan en el tiempo a 2015: este año, sumado el cupo original y el adicional, podrán pescar 9.021 toneladas y hace siete años tuvieron asignadas 8.848. García Méndez, no obstante, matiza: "Estamos contentos porque Europa haya, por fin, atendido a razones, pero que conste que aún nos deben muchas toneladas de merluza: las que se quedaron por el camino los años en que el cupo fue recortado injustamente y las que se podrá aumentar a partir del año que viene dado el buen estado del stock que certifican los científicos".

El ministro de Pesca, Luis Planas, señaló que el aumento del cupo hasta las 9.021 toneladas "favorece a 1.200 buques de la flota pesquera española" y subrayó que la merluza Sur es "una de las especies más valoradas en el mercado". En Asturias, la práctica totalidad de los barcos pesqueros se beneficia, directa o indirectamente, de esta decisión sin precedentes.