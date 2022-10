El gobierno retoma los contactos con la oposición sobre el desequilibrio del agua

El gobierno avilesino emprende hoy contactos con los grupos de la oposición para poder llevar a pleno a principios de noviembre la actualización de la tasa de agua. Varios partidos venían reclamando información actualizada sobre la situación económica de la sociedad mixta Aguas de Avilés y acerca de la evolución del desequilibrio económico del contrato del agua. El PSOE tiene previsto facilitarla hoy, después de que el edil no adscrito Javier Vidal García desvelase en el Pleno de este viernes que contaba con esa información desde el jueves. Animó a compartirla con el resto de grupos y a postergar la votación sobre la actualización de la tarifa del agua hasta que toda la Corporación tuviese información sobre las cifras reales. Y así quedó sobre la mesa la votación sobre la subida del 10,6% del recibo, porcentaje que viene marcado por la aplicación del IPC de agosto.

Hace un año que el gobierno avilesino dejó de hablar del desequilibrio de este contrato, desde que sacó adelante con el apoyo del Partido Popular (PP) su propuesta de destinar dos millones de euros del remanente a Asturagua (socio privado de Aguas de Avilés) como medida compensatoria. El PP fió hace un año ese apoyo a su participación en las conversaciones y negociaciones con el gobierno y la empresa de cara a la activación de nuevas medidas para ir recuperando el equilibrio. No tuvo más noticias de este asunto.

Fue en el Pleno del pasado mayo, y en respuesta a una interpelación de Vox, cuando el gobierno local anunció que se iban a retomar las reuniones con la oposición para abordar nuevas medidas frente a ese desequilibrio. Se refirió, en concreto, al incremento del premio de cobranza por la gestión recaudatoria de la tasa de basura realizada por la sociedad mixta a favor del Ayuntamiento.

La consultora Centium había planteado pasar el 1% actual al 10%. Esta medida supondría una incremento estimado de la cifra de negocio de Aguas de Avilés –para los 25 años de contrato– de 4,4 millones, mayores dividendos para el socio privado (estimados en 2,4 millones) y una mejora de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 0,32%.

Pero han pasado seis meses desde entonces y no ha trascendido propuesta alguna de incremento del precio de cobranza. Y es que el gobierno local, según trascendió en el Pleno del viernes, está esperando a que el juez se pronuncie sobre el recurso contra la entrega de dos millones a Asturagua que llevó Cambia Avilés (CA) ante los tribunales. "Hasta que no esté resuelta esa reclamación, no se aprobarán otras palancas de ajuste ni propuestas de equilibrio para su estudio", apuntó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, apelando a las recomendaciones de los servicios jurídicos.