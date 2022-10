El Marítimo quiere crecer

El Museo Marítimo de Asturias (MUMA), con sede en Luanco, es el más valorado por los visitantes en comparación de todos los espacios museísticos de España dedicados al mundo del mar.

El director del centro luanquín, José Ramón García, aporta los datos: "El Marítimo de Asturias recibió una puntuación de 4,6, que está por encima, entre otros, del Naval de Madrid, el Provincial do Mar de San Ciprián, el Museo do Mar de Vigo y el de Santander y el de Barcelona que no superar el 4,5". "El Museo gusta mucho, todos los comentarios que recibimos vía web son positivos, salvo alguno, que indica que debía de ser gratuito pero son minoría…", agregó.

García defiende la colección del centro museístico luanquín. Se refiere principalmente a la colección etnográfica "que no tiene ni el Naval de Madrid ni el Marítimo de Barcelona" y defiende que los artículos relacionados con el mundo de la pesca, la marina mercante y la biología sumados a las exposiciones temporales muestran "la calidad" de este centro museístico. "Además, tenemos ya un listado con 22 publicaciones", remarcó para diferenciarse de otros espacios similares que "suelen publicar folletos". Pese a las buenas críticas de los visitantes y la calidad de su colección, García tiene una gran preocupación.

Afirma que el espacio del Museo Marítimo de Asturias "está agotado". "Ya no tenemos espacio para más y nos parece fundamental para recopilar, por ejemplo, más embarcaciones de Ribadesella o de Luarca que no tenemos", describe el director del MUMA. La incorporación de nuevas piezas a la colección implicaría la retirada de otras, cuestión que ya se está dando. "Estamos rechazando donaciones de particulares", añadió.

"Ahora mismo nos llega la propuesta de donación de una maqueta (vapor mercante ‘Benjamín’, matrícula de Gijón, de la naviera Astur Andaluza), de 115 centímetros de eslora. Estamos rechazando maquetas de buques de vela por falta de espacio, pero no podemos rechazar la del ‘Benjamín’ ¿Qué vamos a hacer? Pues recomponer la sala correspondiente, retirando una maqueta. Pero ¿podremos hacer lo mismo si nos llega otra de gran interés?", reflexionó José Ramón García.

Para una posible ampliación o la búsqueda de otras sedes, el director defiende que "el Ayuntamiento de Gozón no puede hacer más de lo que está haciendo". Por eso, llama la atención del Principado "porque el MUMA es un centro regional". "Han de buscar una solución, ampliar el edificio no se puede pero este centro merece poder acoger más materiales necesarios para explicar el medio marino", indicó García, que volviendo a las positivas opiniones de los visitantes defiende: "Y todo ello pese a que pagar 3,50 euros para entrar".