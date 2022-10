Nueva víctima de ciberestafa bancaria: "Hay que denunciar y hacer ruido"

El número de víctimas de los ciberdelincuentes que estafan a clientes de Unicaja no deja de crecer en la comarca de Avilés. "Hay que denunciar y hacer ruido. Me estafaron este verano y todavía hoy me siguen llegando correos y mensajes, es una vergüenza", protesta la dietista avilesina Nuria Granados, a la que han estafado casi 2.000 euros por el denominado "smishing", suplantación de la entidad del banco.

A mediados del mes de julio, en plena convalecencia del covid, recibió un SMS, supuestamente de su banco, en el que le informaban de que alguien estaba intentando utilizar su iphone desde Ibiza y que debía pinchar en un enlace adjunto para verificar que ella no estaba realizando ninguna operación. "Tenía hasta la imagen corporativa del banco, no vi nada sospechoso, pinché y metí mi usuario y contraseña como se me solicitaba. Al cabo de un tiempo recibí una llamada de un 985 en la que un señor con voz muy convincente, serio, se dirigió a mí por mi nombre y apellidos, como clienta de Unicaja, en la que me preguntó si había autorizado una transferencia de 1.950 euros a Irlanda. ¡Claro que no!", relata.

Fue entonces cuando le dio "un vuelco el corazón": "Me dijo que había que frenar la operación rápidamente, que había otro cargo de 30 euros, y me pidió las claves para poder hacerlo. Acto seguido abrí la aplicación y en mi banca online vi las dos transferencias, en una ellas con el concepto ‘anulación’, pero seguía marcando –1.950 euros–", prosigue la afectada. Intentó volver a hablar con su interlocutor llamando a ese mismo número de teléfono con prefijo de Asturias, pero estaba "fuera de servicio".

Acto seguido llamó a su banco: "Me atendió una chica que me dijo que menos mal que había llamado rápidamente porque al ser una transferencia internacional la podría frenar. La operación llevaba un coste de gestión de 10 euros y en siete o diez días estaría resuelto porque el dinero no había salido".

Pero transcurrido este tiempo, no tuvo buenas noticias: "Me dijeron entonces que el cargo ya se había producido en agosto, que fue inmediato. Y que no hay nada que hacer porque al haber dado las claves es mi responsabilidad, que es como si le hubiera dado dinero a un mendigo". La avilesina incide en que hay miles de estafados y que esto se ha producido por "una brecha de seguridad tremenda".

"Yo confío en mi banco y en ningún momento ha contactado conmigo para avisar de esta estafa. Yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando cuando me ocurrió. Me siento estúpida e indefensa", concluye Granados, que llevará su caso a los tribunales y alza la voz para que otros sigan su ejemplo ante una estafa de tal magnitud.