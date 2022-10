El desajuste del contrato del agua subirá a 15,8 millones sin actualización de tarifas

El desequilibrio en el cumplimiento del contrato para la gestión mixta del agua en Avilés, firmado hace doce años por una duración total de veinticinco, asciende, a fecha de septiembre de 2022, a 11.801.462 euros, pero podría llegar a 15.850.379 euros de no aplicar la actualización ordinaria de los precios públicos por el suministro de agua y alcantarillado del 10,6% (porcentaje que corresponde al IPC de agosto, como viene establecido en el contrato del servicio). Esa modificación fue la que la oposición avilesina tumbó y hubo que retirar del orden del día del Pleno del pasado viernes. La diferencia de esa aplicación o no de la actualización de precios es de 4.048.927 euros, cifra que el Ayuntamiento podría tener que acabar abonando a la empresa si esta presenta una reclamación judicial, al no cumplir con las condiciones del contrato.

Aguas de Avilés, la sociedad mixta constituida en 2009 entre Asturagua, como socio privado, y el Ayuntamiento de Avilés, como socio público, es la responsable de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio. Hace un año se aprobó en el Pleno [con los votos del PP] una compensación económica de dos millones de euros al socio privado para comenzar a nivelar el desequilibrio económico del contrato, en cuya revisión quinquenal se detectó que Asturagua no estaba obteniendo la rentabilidad que se acordó en 2009. Su equilibrio económico se mide a través de la tasa de rentabilidad o TIR del socio privado. No puede estar por debajo del 4,48% y llegó a situarse según el socio privado en el 2,13%. El Ayuntamiento está obligado por contrato a restablecer ese equilibrio de su socio privado. Y en ese contexto en el que se enmarca la actual negociación del gobierno local, del PSOE, con el resto de grupos, para evitar que la compensación al socio privado sea todavía mayor –y por tanto, millonaria, para el Ayuntamiento de Avilés– si no se cumplen las condiciones establecidas a la firma del contrato hace doce años. Debate El debate sobre la mesa es si la oposición está dispuesta a replantear su postura acerca de la actualización del recibo del agua, para no incurrir en un mayor desequilibrio. El PP recibió ayer toda la documentación acerca de las proyecciones de la empresa hasta el final del contrato, pero ahora reclaman una reunión con los responsables de la empresa para aclarar los cálculos. Ciudadanos, también convocado a un encuentro con el gobierno local, celebró el paso "que debería haberse dado hace ya muchos meses y quizá hoy podríamos estar hablando de otra cosa. Nos han entregado la información económica que les estábamos pidiendo y poco más", subrayó Jose Ferrera. Volverán a verse las caras en los próximos días. "Nuestra postura sigue siendo la misma. Necesitamos conocer la situación económica y las posibilidades que hay", remarcó. Desde las filas de Cambia Avilés, su portavoz, Sara Retuerto, comentó que no han recibido llamada alguna de los socialistas para tratar de llegar al acuerdo con todos los grupos al que ayer apeló la edil de Hacienda, Raquel Ruiz. "Retiramos la propuesta [del orden del día del Pleno] porque creemos que tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo con los grupos. De la información que nos solicitaron, como ya les explicamos, no se puede dar una foto fija ahora mismo, sino que hay que tener la evolución de los tipos de interés en el tiempo y, por eso, es complicada", apuntó Ruiz sobre el desarrollo de las negociaciones. La concejala de Hacienda confirmó los encuentros mantenidos en el día de ayer: con Ciudadanos y el concejal no adscrito, Javier Vidal, "para ver cómo podríamos analizar esa información de forma más veraz". Esta semana, precisó Ruiz, habrá contactos con el resto de los grupos. En cuanto a los plazos, señaló: "Estas ordenanzas es importante que entren en vigor antes del 1 de enero, por eso la intención es llevar la propuesta a Pleno en la primera semana de noviembre". Hoy, martes, será el turno de Vox. Su portavoz, Arancha Martínez Riola, ya había manifestado que su formación votaría en contra de una subida del agua desde el mismo momento que trascendió la subida del 10,6%. "La potestad de aplicar la subida del IPC es competencia de este pleno. Si la empresa denuncia, que denuncie", subrayó durante su intervención el pasado viernes. Argumentos para el recurso Cambia Avilés, por su parte, se aferra al recurso presentado en el Juzgado sobre la compensación de dos millones que aprobó el Pleno y que está pendiente de resolución judicial. "Hay argumentos suficientes para votar no a la subida y que la multinacional lo pelee en los tribunales", defendió el concejal de la confluencia Primitivo Abella. Ante la negativa de buena parte de los grupos de la oposición a votar el incremento del precio del servicio, fuentes de Aguas de Avilés apuntaron que "las tarifas se revisan anualmente con el IPC de agosto" y recordaron que, "conscientes de la situación actual, y a pesar del desequilibrio, la empresa no ha solicitado un aumento tarifario extraordinario". "Para una familia media, el incremento supone un euro al mes en el recibo. El impacto es muy moderado y Aguas de Avilés dispone de ayudas y facilidades de pago", continuaron en sus explicaciones. Agregaron asimismo que la aprobación de estas ordenanzas es necesaria para mantener el servicio e inversiones ante las escaladas de precios que todos estamos sufriendo. Si esto acaba en una resolución judicial, precisaron desde Aguas de Avilés, "sería un incumplimiento de contrato y supondría un perjuicio mayor para las arcas municipales y para los ciudadanos".