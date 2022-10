–No hago nada de ficción: la tengo totalmente abandonada.

El cineasta asturiano Gonzalo Tapia (Avilés, 1963) presentó ayer tarde en los salones del hotel 40 Nudos su película documental "Misiones pedagógicas 1931-1936", una producción que acompañó una exposición del mismo nombre que se ha montado en varias ciudades españolas. Tapia, que es también el autor de los largometrajes de culto "Lena" y de "Neckan", conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. Viaja a Avilés en tren para participar en la proyección y en la mesa redonda posterior.

–¿Qué tenían las Misiones Pedagógicas para que decidiera hacer una película documental como esta?

–Me interesaban de manera personal: mi abuelo fue Secretario Técnico de las Misiones. Así que en casa vi siempre libros de aquel proyecto educativo. Las canciones de mi madre eran de las Misiones. Con todo este bagaje es normal que me pusiera buscar misioneros con el fin de poder entrevistarlos. A algunos no llegué porque se murieron. El documental tenía un fundamento: guardar la memoria de todo aquello.

–Vamos por partes: su abuelo era...

–Mi abuelo era Constantino Suárez "Españolito", el autor de la conocida enciclopedia de autores asturianos. En su casa había discos, libros y esa casa de la que le hablo estaba en la calle de la Fruta, en frente del hotel 40 Nudos, precisamente. Así que sí, conocí las Misiones Pedagógicas desde muy niño.

–La otra parte: las Misiones Pedagógicas eran...

–Las Misiones Pedagógicas fueron un proyecto educativo y cultural que puso en marcha Manuel Bartolomé Cossío, uno de los discípulos de Francisco Giner de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza. Cossío había intentado ponerlo en marcha en la época de la dictadura de Miguel Primo de Rivero, pero no pudo. Fue con la llegada de la II República cuando recibió el apoyo necesario para desarrollar el proyecto que quería levantar y que tenía dos ramas muy claras.

–Llevar la cultura por todo el país.

–Esa es una de las ramas llevar la cultura y el entretenimiento a todos los pueblos que no tenían acceso a la cultura. La otra rama que desarrollaron tenía que ver con la formación al profesorado. Uno de los grandes nombres de las Misiones, junto al de Manuel Bartolomé Cossío, fue Rodolfo Llopis.

–Que fue secretario general del PSOE.

–Y le dieron la patada en el Congreso de Suresnes. En realidad era inspector de enseñanza.

–¿Qué tal fue la producción?

–Al empezar a trabajar en esta idea nos encontramos con que había a quien no le interesaba que revolviéramos en esta época.

–¿Ah, sí?

–Sí. El otro problema es que los misioneros se iban muriendo y así no era capaz de sacar adelante el proyecto.

–Es autor de dos películas de ficción.

–No hago nada de ficción: la tengo totalmente abandonada.

–¿Y eso?

–Hice dos películas, no tuvieron éxito, no conseguí encontrar el quid así que, ¿para qué seguir? No podía seguir ocupando un espacio que no me correspondía. Ni éxito, ni ninguna repercusión. Para meterse en esto hay que tener bastante inteligencia y yo creo que me faltó.

–Pues yo "Lena" la recuerdo con agrado. Y también aquel cortometraje "El hombre. Viaje a Estigia", el que protagonizó José Antonio Lobato.

–Habla de hace tantísimos años.

–¿Y en qué está trabajando ahora?

–Soy padre. Me dedico a cuidar a mis niñas. Escribo cosas que me piden, pero nada interesante. De verdad.