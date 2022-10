El gobierno local advierte: si no sube el recibo del agua habrá «tarifazo» y consecuencias millonarias

No subir el recibo del agua un 10,6% puede suponer un «tarifazo» por orden judicial, como ha ocurrido en ciudades como Santiago de Compostela por incumplimiento del contrato. Esta es la advertencia repetida ayer por el vicealcalde de Avilés, Manuel Campa, quien ofrece la mano tendida a todos los grupos municipales para negociar excepto a Cambia Avilés, que siempre se opuso a la gestión mixta del servicio.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, aseguró ayer que la empresa «se mostró dispuesta a estudiar una modificación del contrato» del agua.

Las negociaciones entre el gobierno municipal socialista y la oposición han incorporado a un nuevo participante: la propia empresa. A primera hora de ayer se reunieron con el PP, además de Campa, el director del área económico- financiera y empresas participadas del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo Prendes; Marcos Martín, consejero delegado de Asturagua y Carmen Álvarez, gerente de Aguas de Avilés.

Durante el encuentro se analizaron el contrato y las cifras de ingresos, inversión y condiciones económicas pactadas hace doce años, las actuales y las previsiones para años venideros. En ese análisis se mostró que la deuda –desequilibrio según el gobierno local– supera los 11,8 millones de euros, pero esa cifra se dispararía hasta casi 16 millones si no se aplica la actualización ordinaria de los precios públicos por el suministro de agua y alcantarillado, que sería el 10,6% en función del IPC del pasado agosto, mes al que está referenciada la subida anual del recibo.

Unas horas después Manuel Campa se reunió también con el grupo municipal Vox, que tiene pendiente un encuentro con los representantes de la empresa mixta de aguas para mañana, jueves. Manuel Campa señaló que «se ha dado toda la información que han requerido y tendremos las reuniones que hagan falta, también con la empresa».

Excepto con Cambia Avilés, la confluencia de IU y Podemos en el Ayuntamiento, y cuyos concejales no han sido convocados a reunión alguna. «Tienen una campaña en la calle que complementa los 15 años de oposición a este contrato y no parece que vayamos a conseguir nada solo por sentarnos con ellos», añadió el vicealcalde.

El gobierno local socialista insiste en que si no se sube el recibo del agua como estipula el contrato, la empresa puede demandar al Ayuntamiento por incumplimiento, y las consecuencias pueden ser millonarias para las arcas municipales

Campa fue taxativo: no subir el recibo del agua «supone enfrentarse a un incumplimiento del contrato, que cuando un juez lo dictamine tendremos que enfrentarnos no solo a una devolución millonaria de lo que podía haber supuesto la subida, que en la tarifa no es gran cosa (un euro por recibo), pero sí en el conjunto del contrato, sino que también habría que abonar la evolución incumplida. Eso obligaría entonces a aplicar un tarifazo».

El vicealcalde puso como ejemplo Santiago de Compostela, «donde el juez obligó a realizar un pago de casi 3 millones de euros, más los intereses de demora, más aplicar una subida a las tarifas del 19%, prácticamente el doble de lo que se está planteando aquí ahora».

Campa defendió que, además, la compañía sí está cumpliendo con su parte del contrato en cuanto a las inversiones y gestión eficiente del servicio. Y añadió que «la situación económica actual se asemeja más en cuanto a los tipos de interés y la evolución de los precios a la que planteaban los pliegos del contrato, y eso hace que la TIR (tasa de rentabilidad) se esté comprimiendo y podamos avanzar sin tener que buscar soluciones adicionales drásticas».

El grupo municipal Cambia Avilés, que pilota Sara Retuerto, tachó de «inaceptable, intolerable y, además, ilegal» que el gobierno local les excluya de las negociaciones, y exigió que se le facilite la misma información que al resto de grupos municipales. «Independientemente de nuestra posición ideológica y de la que defendamos en el Pleno, tenemos derecho, como concejales del Ayuntamiento de Avilés, a tener toda la información acerca de los asuntos que se llevan al Pleno, máxime en un aspecto como este que va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos».

La primera fuerza de la oposición advirtió al Ejecutivo local que «el Ayuntamiento no es su cortijo particular y que las reglas del juego democrático son las mismas para todos los miembros de la Corporación».

Cambia Avilés amenazó con estudiar medidas judiciales si no se les facilitan los datos económicos sobre el servicio de agua, y recordó que «el Partido Socialista ya tiene antecedentes de condena en los tribunales por la vulneración de derechos de los concejales de la oposición».

La portavoz del PP, Esther Llamazares, incidió en la necesidad de modificar el contrato de suministro de agua, «porque el problema es permanente y la inseguridad se mantiene año tras año. Se hizo cuando Avilés tenía 85.000 habitantes y ahora tenemos menos de 78.000, y el contexto económico es diferente, y resulta que se paga y cada vez acumulamos más deuda. Es insostenible. Hoy por hoy, ese contrato no se podría firmar porque con la legislación actual en la mano sería ilegal». Llamazares incidió en que «además de evaluar y valorar lo que está pasando, es necesario trabajar en otro sentido para mejorar el contrato y estabilizar esta situación».

Arancha Martínez Riola, portavoz municipal de Vox, criticó que con el contrato en vigor «la empresa tiene la sartén por el mango y están dispuestos a denunciar si no se sube el recibo. Queremos solucionar el problema, pero el Ayuntamiento no puede ser cautivo de una empresa, ni de ésta ni de ninguna, pero menos en este caso en el que se es socio en la compañía», remarcó. También criticó que «es cuando menos sospechoso que hace cuatro días, en el Pleno, no había datos para analizar las cuentas y el contrato, y de repente los tenemos con todos los detalles. Vamos a seguir negociando con el ánimo de encontrar una solución, pero hay que ir más allá».

El edil no adscrito, Javier Vidal García, reclamó que «impere el sentido común y se cumpla con los contratos y lo que sea mejor para el Ayuntamiento de Avilés y los avilesinos».