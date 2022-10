"La investigación es un bien patrimonio de todos y la sociedad debe implicarse"

El doctor Francisco Vizoso es el responsable de la Unidad de Investigación del Hospital de Jove, en Gijón. Su trabajo se ha focalizado en estos últimos años en estudiar y probar el efecto antitumoral del secretoma de las células madre uterinas en diversos tipos de tumores. Hoy hablará sobre ello en una conferencia (20.00 horas) convocada por la Sociedad de Amigos del País en el Hotel Palacio de Avilés.

–¿Cuáles son los últimos avances sobre la investigación con células madre uterinas en el tratamiento del cáncer?

–Han sido varios. En relación con el cáncer, estamos culminado un Proyecto de Acción Estratégica de Salud financiado por el Ministerio de Sanidad en el que avanzamos en el papel del secretoma de estas células madre en el efecto anti-tumoral contra el cáncer de mama más agresivo (triple negativo). Estamos analizando los resultados de ese estudio en ratones en el cual se combina un agente quimioterápico comúnmente utilizado contra el cáncer de mama con el secretoma de las células madres uterinas. Ello resulta muy interesante, si tenemos en cuenta que de esa forma podríamos disminuir los efectos adversos de la quimioterapia. Y estamos avanzado en el diseño de un ensayo clínico pionero en la aplicación terapéutica del producto biológico derivado de esas células para tratar el síndrome del ojo seco en humanos.

–¿Qué se ha avanzado sobre su aplicación para la enfermedad inflamatoria intestinal?

–Hemos conseguido la innovación tecnológica de combinar un hidrogel con el secretoma de las células madre para poder aplicarlo mediante enema al colon de ratones con colitis experimental. Así, hemos podido comprobar su efecto terapéutico antiinflamatorio y regenerativo. Esos resultados obtenidos en colaboración con el grupo del profesor Roman Pérez y de la profesora Mariana Landín de la Universidad de Santiago abren la posibilidad de futuras terapias para pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

–¿Cuál es, hoy, la alternativa a un paciente con cáncer, del tipo que sea?

–No hay otra alternativa que ponerse en manos de profesionales en una medicina que cada vez está más protocolizada a nivel internacional, en base a la experiencia contrastada del tratamiento de millones de personas en el mundo cada año. Yo, a estas alturas de mi vida, tengo ya consciencia histórica de que los avances han sido muchos desde que empecé a ejercer la medicina. Una vez diagnosticada la enfermedad, la esperanza de vida es muy larga para muchos pacientes. Aun en casos muy avanzados al diagnóstico, he conocido a pacientes que han sobrevivido largamente a la enfermedad. Por ello, aun en la peor de las circunstancias, uno tiene que agarrarse a la esperanza, porque nadie puede asegurar al 100% como evolucionará. He conocido a muchos pacientes que tenían muchos problemas en su vida cotidiana, pero tras el diagnóstico, sintieron que en realidad solo tenía uno: su enfermedad. Esa percepción hizo que se aligerase ‘la mochila de su vida’ y pudiesen andar con el paso más ligero valorando más el día a día. No obstante, nos queda mucho camino por recorrer para conocer a fondo la enfermedad y alcanzar tratamientos más eficaces. Para esa ingente labor, todo esfuerzo es poco. La investigación no es patrimonio de nadie en particular, en cierto modo es patrimonio de todos y la sociedad tiene que implicarse dentro de sus posibilidades.

–¿Cuál diría que ha sido el mayor éxito y el mayor fracaso de los últimos años en investigación contra el cáncer?

–Es posible que el mayor éxito reciente de la oncología lo representen los actuales avances en terapia inmunológica, que induce a nuestro propio sistema inmune a luchar contra el tumor. El mayor fracaso estaría por venir. Sería no seguir luchando en todos los frentes posibles contra esta enfermedad que parece consustancial a la vida misma.

–Recientemente obtenían sendas confirmaciones de que una proteína presente en las células inflamatorias que habían descubierto que parecía estar relacionadas con la previsión de un mal diagnóstico de cáncer estaban, efectivamente, vinculadas con tumores agresivos. ¿Qué permite avanzar ese hallazgo en el diagnóstico y en el tratamiento posterior?

–Resulta importante porque en cáncer cada vez se tiende más a individualizar el tratamiento de los pacientes en función del comportamiento agresivo que vaya a mostrar el tumor, y predecir la evolución de la enfermedad lo más acertadamente posible en cada paciente. Todo eso es de vital importancia.

–¿Cómo les ha afectado la pandemia para continuar avanzando en sus proyectos?

–Afectó a todos los órdenes de la sociedad y la investigación médica no fue inmune a ello. Ello ha motivado el cierre de laboratorios de instituciones de referencia o falta de suministros de reactivos para la investigación. A nosotros nos ha afectado especialmente, por ejemplo, en el retraso de autorizaciones por parte de comités éticos para avanzar en alguna de nuestras investigaciones necesarias para poder realizar el ensayo clínico del síndrome de ojo seco. De todas formas, la pandemia creo que ha demostrado a la sociedad su vulnerabilidad, y ello debería reforzar la conciencia de la importancia de la investigación en medicina.

–¿Han logrado captar a nuevos investigadores para su grupo?

–A pesar de las dificultades, hemos tenido la suerte de incorporar al grupo, en coordinación con la profesora María Luisa Fernández, a una excelente doctoranda, gracias a una beca "Severo Ochoa".

–¿Faltan medios en investigación en Asturias?

–Creo que la situación es, en general, similar a la de nuestro país. Resulta necesaria más inversión en todos los aspectos relacionados con la investigación, especialmente los referentes al personal. No obstante, también observo con cierta preocupación una política selectiva de desviación de recursos hacia centros grandes en detrimento de los pequeños grupos que, como el nuestro, también están contribuyendo a generar nuevas perspectivas para afrontar los viejos y nuevos problemas de salud a los que se enfrenta nuestra sociedad.