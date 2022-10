"Voy a contar un cuento: 'Hoy es el pedo, una aventura de Juan el elefante'". Así, pura espontaneidad y simpatía, acentuada por un gracioso ceceo, se presentó el pequeño Matías en "Got Talent". El avilesino, de 5 años, se metió al público y al jurado en el bolsillo con una historieta que aseguró haberse inventado él mismo y que, como su participación en el concurso, acabó con final feliz: ha pasado a la siguiente ronda.

La de Juan el elefante, tal y como relató este pequeño cuentacuentos que es alumno del colegio de Llaranes, es la historia de un paquidermo que hace un gran esfuerzo por que no se le escape un pedo, ya que sus flatulencias "son muy peligrosas": "Un solo pedo podría devastar toda la junta. Probablemente tiraría a los animales como fichas de dominó y haría perder a los leones sus melenas", narró el pequeño, sobre un escape de gas que acabó siendo irrefrenable pero que, para su fortuna, no tuvo consecuencias en la selva. No mostró el mismo aguante en la historieta del pequeño trovador una hormiga que pasaba por allí y que acabó por tirarse "un pedo descomunal que hizo que todos se desmayasen por el olor".

"Colorín colorado, este cuento se ha acabado y aplaudid si os ha gustado", concluyó el pequeño, que recibió una sonora ovación por parte del público. El jurado también cayó rendido a sus encantos. "Te has aprendido un cuento larguísimo y no fallas en nada; me ha gustado mucho cómo lo has hecho", aplaudió Paula Echevarría, que dio un "sí" al pase de ronda del avilesino. "No soy capaz de memorizar un cuento tan largo como el tuyo. Lo has hecho muy bien", resaltó Edurne, que también dio su aprobación a la continuidad de Matías.

La nota simpática del jurado la pusieron Dani Martínez y el padre del crío, cuando subió al escenario. "Dani, papá y tú ibais juntos de la mano en Hospital de Órbigo (León)", explicó Matías. "Es 'Pitu', un mítico de mi pueblo de toda la vida de veranear", aclaró el humorista a sus compañeros de jurado, tras dar el "sí" al cuentacuentos avilesinos. La nota discordante la puso Risto Mejide, que, no dio el visto bueno al pase de fase.

Ahora, el pequeño Matías tendrá que regresar a los platós de "Got Talent" para contar un nuevo cuento que, espera, también tenga final feliz.