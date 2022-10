Pablo Rosal (Barcelona, 1983) es el dramaturgo, director de escena y es también actor: el alma de «Castroponce», que se presenta este sábado (20.00 horas) –por primera vez fuera de Madrid– en la sala Club del Niemeyer. Se trata de un soliloquio en el que Rosal interpreta a todos los ponentes en un congreso extraño de teatro organizado en una pequeña localidad en medio de Castilla y León. Rosal conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–El otro día Juan Mayorga decía que el teatro es político porque es el arte de la crítica y la utopía.

–Y tiene razón en tanto en cuanto que la política es la teoría de la comunidad humana. El arte tiene que ser catalizador y canalizador del pensamiento político. La crítica y la utopía son términos que se complementan.

–Sin embargo, cuando se habla de teatro y política uno entiende siempre a pensar «política de izquierdas».

–«Castroponce» es una producción que se ha visto en el teatro del Barrio, en Lavapiés. Hace nueve o diez años cogió la sala Alberto San Juan y lo convirtió, sí, en un espacio cuyas producciones tenían un sesgo de izquierdas. Así que sí, hay mucho teatro que se hace para predicar para los que sabes que te van a dar la razón. Busco un teatro que evita los aplausos a lo doctrinario.

–Hablemos de la composición de «Castroponce».

–Es un producción absolutamente mía. Teatro del Barrio me ha dado la madriguera, pero esto lo hice solo, en mi casa, en el mi salón...

–Aunque Teatro de Barrio es un teatro privado, lo normal es que sólo pueda haber teatro si sale de lo público. ¿No es una lástima?

–En la historia de la cultura siempre ha habido personas pudientes, pero con criterio para el arte: han desaparecido. Por eso nació la política teatral, por eso están las subvenciones, por eso nos hemos metido en un terreno un poco peligroso. Falta la locura en la gestión cultural, faltan los lunáticos. Yo, que soy de Barcelona, llegué a Madrid hace tres años y he tenido la suerte de encontrarme con estos locos.

–En «Castroponce» hay un congreso y usted hace de todos los ponentes.

–El planteamiento de «Castroponce» es muy austero: teatro elemental. Sin apenas recursos tengo que ser capaz de sugestionar muchas de las cosas de las que hablo, aludir a otros mundos, a otras personas. Sin virtuosismos hago ocho personajes: ahí es donde está el valor del teatro frente a los audiovisual, que carece de la capacidad de crear símbolos.

–No hace mucho estuvo en Avilés con «Los que hablan».

–Esa sólo la escribí y la dirigí.

–A eso iba. ¿Cambia su manera de escribir si sabe que terminará usted en el escenario?

–Cuando escribo sin saber quién va a actuar lo hago con mayor libertad y regocijo, si salgo yo, no paro de corregir, de cambiar el texto constantemente para ver si de verdad funciona o no funciona. Cuando dirijo a otros lo hago como desde el exterior, cuando soy actor, cuando estoy sobre la escena me incordio mucho como director.

–Resulta que «Castroponce» está siendo un éxito, para lo que se mueve en el circuito «Off» madrileño.

–Y eso me pone muy contento: el domingo pasado, por ejemplo, recibí un aplauso generosísimo. Es una producción minúscula, casi clandestina, pero que ha logrado un cierto apoyo.Y eso está muy bien.

–La de este sábado es su primera función fuera de Madrid.

–Eso es. Estrené en febrero en Madrid y ya creo que he hecho quince funciones. Mi intención era presentar un ejercicio gimnástico e intelectual para mí y para el espectador. Y veo que funcione.