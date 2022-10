Lleno hotelero y gran nivel en el "Villa de Avilés", que atrae a 6.000 personas

Avilés –y Asturias, especialmente la zona central– recibirán este fin de semana a la "familia del judo": más de 6.000 personas, de acuerdo al cálculo de la organización del XXI Torneo internacional "Villa de Avilés", que ya han reservado plazas hoteleras en la comarca avilesina, con capacidad para unos 1.000 huéspedes, Oviedo o Gijón. El torneo suma, en concreto, 1.650 judokas de España, Noruega, Moldavia, Italia, Francia y Portugal, récord absoluto de participación en una cita que vuelve a ser doble Supercopa de España en las categorías sub-15 y sub-18, e incluye además las sub-13 y sub-21. "Muchos judocas, los más jóvenes, vienen con sus familias y Avilés se llenará", valoró Carlos Fernández, organizador y director técnico del Judo Club Avilés, que ensalzó el deporte como "movilizador económico" de la ciudad.

Puso un ejemplo de la repercusión de la prueba: la competición se abrirá el sábado a las 9 de la mañana con la categoría cadete sub-18, compuesta por 600 judokas. "Nunca habíamos tenido tantos competidores en esta franja. Es una cifra jamás vista y agotamos las plazas en tres horas. Hay que tener en cuenta en otras copas de España nunca se cierra la inscripción porque no se cubre. Aquí ha sucedido lo contrario". El impacto económico del Torneo Internacional "Villa de Avilés" se espera, pues, que sea importante. Por hacer un símil: en el Nacional de duatlón de 2021 tomaron la salida 1.537 deportistas. Entonces el duatlón dejó en Avilés un impacto económico estimado de más de 400.000 euros. Los establecimientos hoteleros de la comarca dan cuenta del "llenazo judoka". En el hotel OCA "Villa de Avilés" que dirige Aida Iglesias el fin de semana estarán completos. La ocupación media ronda el ochenta por ciento. En el hotel "Palacio de Avilés" su directora, Konchy Gómez, destacó que estos eventos siempre se notan en cuanto a un aumento de la ocupación. "Nosotros este año ya estábamos llenos cuando salió la fecha", precisó. En el hotel Alda Palacio Valdés prevén alojar a al menos uno de los clubes participantes.

En Los Balagares, en Corvera, también están todas las habitaciones prácticamente ocupadas: "Tenemos alguna habitación superior disponible, pero esperamos llenar o rozar el lleno", señaló el director del hotel URH Zen Balagares, Daniel Rodríguez. Además de ocupación hotelera, la hostelería también se beneficiará de esta prueba deportiva. De ahí que, en colaboración con Ucayc, se ofrezcan estos días "Menús del Villa" con platos especiales para esta cita en tres restaurantes de la ciudad. Asimismo se ofrecerán visitas guiadas gratuitas por el casco histórico de Avilés de hora y media de duración.

La sede, el Quirinal

El certamen tendrá como sede el complejo deportivo Avilés: "El Quirinal es el teatro de los sueños del judo infantil", poetizó Carlos Fernández, que descartó hacer un pronóstico de cómo quedará el medallero tras la jornada dominical: "Todos los judokas parten con la misma ilusión".

El XXI Torneo internacional "Villa de Avilés" comienza mañana con los pesajes, aunque las competiciones se celebrarán el sábado y el domingo siempre en el polideportivo del Quirinal. El sábado arrancarán las competiciones a las nueve de la mañana con la categoría cadete masculina. Dos horas después, a las 11.00, competirá la categoría cadete femenina. Seguirá el bloque final cadete y la competición junior. El domingo habrá competición infantil masculina, infantil femenina, bloque final infantil, competición alevín y bloque final alevín. A la jornada dominical está previsto que acuda como público el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La vigesimoprimera edición del Torneo Internacional Villa de Avilés ha roto todos los récords. Los 1.650 judokas apuntados suponen la cifra más elevada de la historia de la cita. Aunque durante los últimos años siempre han rondado los 1.600 participantes, nunca habían llegado a sumar tantos atletas en el polideportivo de El Quirinal.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés ha sido el escenario elegido para la puesta de largo del torneo. Un lugar reconocible para su organizador que ha recordado la importancia de dicho emplazamiento con una anécdota: “Hace 22 años vine a la primera presentación del Villa de Avilés y me confundí. Vine directo al Salón, cuando era en una sala pequeña. Alguien me preguntó que a dónde iba. Hoy, 22 años después, estamos aquí y para mí es un orgullo”. Carlos Fernández ha definido el torneo como el de “los pequeños esfuerzos y el cariño” y ha querido recordar el papel de los más de 100 voluntarios porque “representan la verdadera entidad del Villa de Avilés”.

La cabeza visible de la cita ha apuntado que las edades comprendidas hacen que sea “uno de los torneos más codiciados de España ya que arrastra a las familias y hace que Avilés se llene. Tenemos propuestas para organizar otras cita, pero la gente se ‘pega’ por campeonatos de esta entidad. Es muy importante que los torneos que organizamos como ciudad nos dejen un valor y este lo hace. Tenemos también ejemplos como el campeonato de Duatlón”.

La alcaldesa Mariví Monteserín ha puesto en valor cómo "organizar cada año el Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés supone un gran reto colectivo en el que toda la ciudad se involucra de uno u otro modo. La Fundación Deportiva Municipal y el Judo Club Avilés han trabajado estrechamente para que nada falle, haciendo del Complejo Deportivo Avilés el mejor escenario posible". Además, ha añadido que "la talla que este torneo ha alcanzado es fruto de una labor incansable por parte del Judo Club Avilés, que ha contado, cuenta y contará con la colaboración de la sociedad avilesina en su conjunto".

Por su parte, Nuria Delmiro ha resaltado cómo la cita "es una cita fundamental en nuestro calendario deportivo y una competición clave en el judo estatal. Nos enorgullece como ciudad contribuir a que cada año suba un peldaño más, y que vuelva a contar con dos Supercopas de España ejemplifica a la perfección que el camino tomado es el correcto".

Y el presidente de la Federación Asturiana de Judo José Ramón Maseda ha insistido en que se trata de “un campeonato familiar y ahí radica el éxito”. El máximo mandatario del judo asturiano se ha mostrado “orgulloso” y ha recordado sonriente que, en la primera edición a la que también acudió, “ya estábamos saturados”.

