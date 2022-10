El edil no adscrito apoyará subir la tarifa del agua "para evitar un problema grave"

El edil no adscrito del Ayuntamiento de Avilés, el exportavoz de Ciudadanos Javier Vidal García, apoyará la propuesta de subir un 10,6% en 2023 la tarifa del agua, la misma que se cayó del orden del día del último Pleno a petición suya. Tras la reunión telemática que mantuvo este jueves con representantes de Asturagua y Aguas de Avilés, quedó convencido de que el Ayuntamiento no tendrá que afrontar "ningún desembolso extraordinario durante un tiempo si se respeta la actualización de la tarifa conforme al contrato", aplicando el IPC de agosto.

"De no hacer caso al cumplimiento de ese contrato, veo un problema grave. Si se plantea un conflicto, el Ayuntamiento se vería en medio de dos contenciosos: uno por parte de Aguas de Avilés y otro de la empresa privada por incumplimiento de contrato. Así que me reafirmo en lo que había dicho: voy a apoyar el acuerdo de las ordenanzas 500 y 501 por responsabilidad y tras un examen objetivo de la realidad", apuntó Vidal García.

El no adscrito dice entender la posición de Cambia Avilés (CA), que en un "ejercicio de coherencia ideológica" –IU y Podemos vienen cuestionando el contrato desde sus inicios y demandando la remunicipalización– se opondrá a cualquier subida del agua, venga o no recogida en el contrato. "Lo que no entiendo son otras cosas, como la postura del Partido Popular (PP), que en 2009 suscribió lo que hoy está en vigor. Tiene un ejercicio de responsabilidad, de no llevar el tema a una situación que generaría un gravamen importante para el Ayuntamiento de Avilés", concluyó Vidal García.

Las miradas están de nuevo puestas en los populares avilesinos, firmantes junto al PSOE del contrato del agua y que el año pasado, tras un intenso debate, acabaron apoyando destinar dos millones de euros al socio privado (Asturagua) para ir compensando el desequilibrio económico del contrato. Salvo sorpresas, todo apunta a que las abstenciones volverán a ser una cuestión clave a la hora de declinar la balanza. Y es que tampoco está en el ánimo de Ciudadanos dar el "sí" esta vez a la actualización tarifaria, por mucho que venga establecida en un contrato. Como un "déjà vu", vuelve a oírse en sus filas: "Nosotros no estábamos en el Ayuntamiento cuando se firmó ese contrato".

También lanzan este argumento de Vox, aunque en la formación más a la derecha de la Corporación han suavizado el discurso tras la reunión con la parte privada. "Pasaré la consulta al jurídico para ver la obligación real que tiene el Ayuntamiento de hacer frente a esto. Este contrato que ata tanto al Ayuntamiento es responsabilidad de quienes lo suscribieron a tan largo plazo. Es un contrato muy lesivo y corregir la desviación de la Tasa Interna de Retorno va a ser una quimera", apuntó Arancha Martínez Riola.

En Cambia Avilés confían en que la actualización de la tarifa del agua acabe siendo rechazada cuando vaya a Pleno. La confluencia acusó a Manuel Campa (portavoz del PSOE), tras reunirse ayer con él, de defender más a Asturagua que a los avilesinos. "Espera que la empresa gane el recurso que presentamos contra la compensación de dos millones de euros", apuntó Sara Retuerto sobre el proceso judicial interpuesto por Cambia contra el acuerdo plenario del pasado año. "No nos fiamos ni del gobierno ni de la empresa (...) Si ahora estamos con esta ronda de reuniones es porque el PSOE tiene que convencer a parte de la oposición porque no pudo aprobar la subida en el último Pleno", añadió su compañero Agustín Medina.