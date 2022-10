El plan para el suelo de Alu Ibérica busca "la competitividad desde el principio"

El diseño de la administración concursal para la venta de los terrenos de Alu Ibérica –antigua Alcoa– obliga a las empresas a presentar desde el primer momento su mejor oferta, sin reserva de precio, y el número de empleos que creará, además de la recolocación de extrabajadores de la compañía.

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo valida el método en su auto de aprobación porque "reduce la posibilidad de posiciones estratégicas en tiempo y/o dinero y fomenta la competitividad desde un principio entre los interesados". También se validan los tiempos y la flexibilidad establecidos por el administrador concursal tanto para la presentación de los proyectos como para su valoración, al entender el magistrado que "la complejidad de la operación es muy superior a la del común de los concursos".

Reducción del precio

Otra de las novedades que incluye el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Oviedo es que, en el caso de que no haya un comprador único para los 1,2 millones de metros cuadrados y se tenga que vender de manera individual o por lotes, se aplique también la reducción de hasta un 20% en el precio calculado por la administración concursal para el proyecto que presentase el mayor volumen de creación de empleo, aunque su oferta económica sea inferior a la más elevada.

Eso significa que en vez de los 40 millones de euros en los que salen a la venta los 1,2 millones de metros cuadrados, las naves y el resto de propiedades de Alu Ibérica, el precio se podría reducir hasta los 32 millones.

La prioridad sigue siendo, sin embargo, la venta "en globo", de todo el conjunto, y el 20% de rebaja en el precio y que propuso el Ministerio de Industria, supera el 15% que reclamaban los sindicatos UGT y CC OO.

Pero las alegaciones del Ministerio de Industria y de Marítima de Mediterráneo –uno de los acreedores– es en los plazos flexibles de tiempo establecidos por el administrador concursal, a los que ambos pretendían poner coto.

Seis meses

El plan de liquidación fija un plazo inicial de seis meses para presentar las ofertas, ampliables en periodos de tres meses adicionales, hasta que llegue un momento en el que "no se den posibilidades reales de que se produzca la venta por ausencia de interesados". Pero ninguno de estos plazos se tiene que agotar si el administrador concursal recibe una oferta que considere "susceptible de no ser mejorada, a tenor de los contactos mantenidos con posibles interesados".

El Ministerio de Industria propuso que el plazo inicial fuese de tres meses, no de seis, y que tampoco se fijasen plazos de tres meses en las prórrogas, "pues establecer límites que resultarían incompatible con el objetivo de vender por un precio satisfactorio".

También solicitaba añadir un párrafo en el que se limite la potestad del administrador concursal para no agotar los plazos. Y en todo caso que esa decisión la pudiera adoptar en la prórroga, pero no en los meses iniciales.

Marítima del Mediterráneo, por su parte, considera que los plazos establecidos son "muy amplios" y solicitó reducir los seis meses iniciales a cuatro, y el plazo de dos meses para aceptar las ofertas y entregar al comprador los activos, que se quedarán en 10 días.

Además, muestra su desacuerdo con que el administrador concursal no prevea mecanismos para incentivar la concurrencia y el aumento del precio de las ofertas. Se refiere en concreto a que no se prevé la publicación en registros públicos de la mejor oferta por si se presenta otra que la pueda superar. Tampoco se hace referencia a la apertura de las ofertas ante fedatario público con la posterior realización de subastilla, y a que no se contempla el mecanismo y modo en que deben de presentarse las ofertas, forma y apertura única de todas en acto público, para garantizar la transparencia.

Propuestas de mejora

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo afirma en su auto que "las propuestas de modificación son verdaderas propuestas de mejora del plan", y añade que "no es lo habitual". Pero asume las presentadas por el Ministerio de Industria respecto de la "regla de preferencia" para primar la creación de empleo. También da el visto al fin del procedimiento "en caso de íntegra satisfacción de los acreedores", aunque añade que "al margen de la cifra final de pasivo, concursal y contra la masa).

Pero la mayor parte de su auto se dedica a los plazos. Aclara el magistrado que los plazos establecidos por la administración concursal operan en beneficio de las empresas interesadas, "que hasta el momento se han mantenido expectantes en la distancia", y añade que "pueden necesitar, para formular una oferta detallada y delimitar su perímetro, un plazo considerable de tiempo".

Agrega que el sistema abierto de venta concurrencial elaborado por el administrador concursal "exige, a mayores, a los interesados, formular desde el principio su mejor oferta, sin reserva mental de precio". Y matiza que "se reduce así la posibilidad de posiciones estratégicas en tiempo y/o precio y fomenta la competitividad desde un principio entre los interesados, que es la mejor garantía para obtener un precio de liquidación satisfactorio". Y es esa flexibilidad la que "excusa la fijación de un precio mínimo" y se puede esperar a recibir una mejor oferta.

En cuanto al plazo de valoración de las ofertas, establecido en dos meses, admite el magistrado que "puede considerarse excesivo", pero hacerlo más breve "podría constreñir innecesariamente a la administración concursal en un proceso de valoración de ofertas previsiblemente disímiles y, por tanto, complejo".

El administrador concursal

El responsable de la liquidación señaló que la aprobación del plan supone "el inicio de la concreción de las ofertas" sobre fincas, edificios y unidad de negocio. Hasta este momento, reconocieron los administradores concursales, lo que han llegado son manifestaciones de interés, es decir, los candidatos han mirado el escaparate y algunos han entrado en el local (concretamente, Windar, Ignis y Trafigura).

Ahora, con el plan aprobado, los administradores aguardan que los ofertantes concreten sus posiciones.

A fecha de ayer, eso todavía no se había producido. Al respecto de la corrección que hace el juez del plan de liquidación provisional elevando del 10% al 20% la rebaja en el precio a favor del proyecto que cree más empleo, los administradores se manifestaron de manera positiva.

La Autoridad Portuaria

Como propietaria de casi 147.000 metros cuadrados del suelo, y clave para la adjudicación, se limitó a indicar que la aprobación del plan de liquidación "debe permitir que las intenciones hasta ahora manifestadas se materialicen en propuestas concretas y con compromisos de inversión. El puerto está para ayudar en todo lo posible a la implantación de nuevos proyectos industriales generadores de actividad, empleo y perspectivas de futuro".